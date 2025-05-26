Бизнес призывает государство упростить импорт оборудования для ветроэлектростанций
Компания ОККО призывает государство отменить требование по уплате НДС при импорте оборудования для строительства ветроэлектростанций, что сейчас негативно влияет на скорость их строительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя департамента возобновляемой энергетики ОККО Олексы Коненко.
"Ветротурбины - это комплексный объект, и если он импортируется, то никто не импортирует подетально. Как следствие, сегодня мы заплатили НДС и почти сразу подаем на его возмещение. Никакого эффекта для государства, только для компаний увеличивает капиталовложения и потребности в инвестициях, а также приводит к трате времени на возврат НДС, который должен быть продуктивно потрачен непосредственно на реализацию проекта", - отметил он.
Он рассказал, что сейчас компания строит ветроэлектростанцию мощностью почти 150 МВт на Волыни. Строительные работы на 90% закончены, происходит доставка комплектов ветротурбин, которые начнут монтировать в июне.
"Надеюсь до конца этого года максимум до начала первого квартала следующего года все 25 ветротурбин будут инсталлированы", - уточнил Коненко.
Также он добавил, что компания готовится строить в регионе еще более мощную ВЭС на 190 МВт.
Как сообщалось, по мнению Ольги Савченко, старшего партнера ЮК "Альтело", Украина должна продолжить и расширить существующие налоговые стимулы по импорту оборудования для энергетики, поскольку это ускоряет развитие зеленой энергетики.
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