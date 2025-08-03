ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Законопроект о льготах на импорт оборудования для ВЭС до сих пор не принят, - ЕВА

Воскресенье 03 августа 2025 20:11
UA EN RU
Законопроект о льготах на импорт оборудования для ВЭС до сих пор не принят, - ЕВА Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Ветроэнергетика в Украине имеет высокий потенциал. Однако ее развитие сдерживается отсутствием налоговых стимулов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на менеджера-координатора энергетического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ксению Воронину.

"Как нам известно, недорогая электроэнергия является ключевым фактором, как для восстановления экономики Украины, так и для уменьшения операционных расходов предприятий. И для достижения этой цели мы не должны забывать о развитии возобновляемых источников энергии", - подчеркнула она.

По ее словам, ветровая генерация является одной из самых перспективных технологий из-за экологической нейтральности, относительно быстрого строительства и низкой стоимости производства электроэнергии.

В то же время, национальный производитель ветротурбин покрывает лишь до 10% потребностей рынка, и все изготовленное оборудование использует для собственных проектов. "Поэтому большинство ветротурбин необходимо покупать у иностранных производителей", - отмечает Воронина.

Она напомнила, что в конце июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11455, который предусматривает освобождение ветроэнергетического оборудования от ввозной пошлины.

"И наша ассоциация поддержала данный законопроект, потому что он позволил бы снизить стоимость ветроэнергетических электрогенераторных установок, повысив доступность таких товаров, и способствовал бы более быстрому восстановлению и расширению ветроэнергетических мощностей, поднимая их конкурентоспособность в плане развития среди других возобновляемых источников энергии в Украине. Однако, к сожалению, этот законопроект до сих пор не был принят", - отметила Воронина.

Также она отметила, что ветроэлектростанции, в отличие от ТЭС, имеют децентрализованную структуру, что делает их менее уязвимыми к атакам.

"Поражение одной ветротурбины может привести к потере до 8 мегаватт мощностей. Тогда, как в случае тепловых электростанций, например, поражение одного объекта часто означает потерю около 200 мегаватт мощности", - пояснила эксперт.

Она также призывает установить более длительный срок действия налоговых льгот, чтобы учесть логистику, сроки поставки оборудования и военные ограничения.

"Увеличенный срок освобождения от налогообложения позволит обеспечить стабильный поток необходимых ресурсов и обеспечит более быстрое восстановление энергетической инфраструктуры и строительство новых объектов генерации", - резюмировала Воронина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европейская бизнес ассоциация Верховная рада
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому