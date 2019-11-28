Вітренко заявив, що "Північний потік" придушує Україну

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що Німеччина має усвідомлювати, що запуск газопроводу "Північний потік-2" створює величезні загрози економіці України. Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

Він уточнив, що Німеччина із запуском газопроводу не відбирає в України роль головного транзитера російського газу в Європу, а позбавляє такої ролі взагалі.

"З запуском "Північного потоку-2" можна очікувати, що транзиту через територію України не буде. І Німеччина повинна розуміти, що вона таким чином сприяє економічному придушенню України", - підкреслив Вітренко.

Він додав, що доходи від транзиту газу є дуже суттєвими для української економіки.

За словами Вітренка, запуск газопроводу означає зміну принципу, за яким був побудований ринок.

"Весь український і східно-європейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід. А такі радикальні зміни - тепер газ повинен йти з заходу на схід, на схід України принаймні - це загроза стабільності поставок в регіоні". Німеччина як один з лідерів ЄС має це усвідомлювати, - наголосив він.

Нагадаємо, у США не виключають запровадження санкцій у відповідь на побудову газопроводу "Північний потік-2". На думку міністра енергетики США, проект Nord Stream 2 порушує енергетичну безпеку в Європі. І Вашингтон не підтримує німецько-російські інвестиції у проект. У Сполучених Штатах не виключають запровадження санкцій проти компаній, пов'язаних з проектом.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 жовтня 2019 року уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі.

Додамо, перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що США будуть допомагати Україні із зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".