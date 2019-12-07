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Медведєв про умови транзиту газу: Україна повинна відмовитися від рішення арбітражу

Новини » Політика     07.12.2019 - 12:51
Медведєв про умови транзиту газу: Україна повинна відмовитися від рішення арбітражу
Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

Медведєв також прокоментував можливість заборони на реверс газу в Україну

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що для досягнення угоди щодо транзиту російського газу Україна повинна відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу щодо боргів "Газпрома". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Медведєва, укладення угоди щодо транзиту газу є неможливим, поки Україна вимагає від "Газпрому" виконати рішення арбітражу та виплатити 3 млрд доларів.

"Неможливо домовитися щодо газу і водночас сказати: "Знаєте що - ви нам ще заплатіть гроші за всілякими судовими рішеннями". Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно дійти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вираз чи ні, але це має бути взаємовигідне рішення для обох сторін", - пояснив він.

Крім того, російський прем'єр відповів, чи планує Москва забороняти Європейському союзу реверсно поставлять газ Україні. Він пояснив, що така заборона є "досить складною з точки зору технологічного контролю".

"Треба дивитися ще європейське законодавство ... Ми готові працювати за європейським законодавством. Але потрібно домовитися щодо всіх істотних пунктів цієї угоди. І тоді можна відновити співпрацю, включаючи і наші поставки газу на українську територію", - додав Медведєв.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій ВІтренко повідомив, що Україна готова відкликати новий позов проти "Газпрому", якщо сторони укладуть довгостроковий контракт на транзит газу.

Однак, згідно з попередньою позицією "Нафтогазу", українська сторона готова розглядати варіанти того, як "Газпром" буде виконувати рішення арбітражу про виплату 3 млрд доларів, проте не збирається обнуляти претензії в суді.

Вітренко: позов проти "Газпрому" відкличуть за умови довгострокового транзиту Україна та Росія проводять переговори по газу у Відні
Новини України Дмитро Медведєвтранзит газа
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