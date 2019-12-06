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Вітренко: позов проти "Газпрому" відкличуть за умови довгострокового транзиту

Новини » Політика     06.12.2019 - 18:35
Вітренко: позов проти "Газпрому" відкличуть за умови довгострокового транзиту
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Україна наполягає на довгостроковому контракті на транзит газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова відкликати новий позов проти "Газпрому", якщо за підсумками переговорів щодо транзиту газу сторони укладуть довгостроковий контракт. Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

Зокрема, Вітренко назвав умови, при яких "Нафтогаз" відмовиться від позовних вимог.

"Ми також готові відкликати свої позовні вимоги в новому арбітражі, але тільки якщо буде укладено довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", - зазначив він.

Вітренко додав, що Україна готова повертатися на тристоронні переговори по газу.

Вітренко: позов проти &quot;Газпрому&quot; відкличуть за умови довгострокового транзиту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" подав позов в Стокгольмський арбітраж проти "Газпрому", який стосується перегляду тарифів з 13 березня 2018 року до 1 січня 2020 року. Сума нових позовних претензій української сторони становить 11,8 млрд доларів.

Відзначимо, згідно з позицією НАК, українська сторона готова розглядати варіанти того, як "Газпром" буде виконувати рішення Стокгольмського арбітражу про виплату 3 млрд доларів, проте не збирається обнуляти претензії в суді.

"Нафтогаз" розповів подробиці переговорів з "Газпромом"
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