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Ціна на газ: знижені платіжки почнуть приходити тільки в березні

Київ, Вівторок 26 січня 2021 15:57
Ціна на газ: знижені платіжки почнуть приходити тільки в березні
Фото: платіжки за газ по 6,99 будуть тільки в березні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Знижені платіжки з ціною на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр почнуть приходити тільки в березні. Знизити ціну з 1 січня юридично неможливо.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Зокрема, він відповів на питання, чи не призведуть високі платіжки за газ у лютому до протестів у регіонах.

"Є така проблема, тому що знижені платіжки за лютий прийдуть тільки у березні. До речі, якщо б ми нічого не зробили, то за лютий у березні вони (українці, - ред.) отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть", - зазначив Вітренко.

За його словами, зниження ціни на газ в лютому частково компенсує суми, які треба заплатити за січень. Що стосується обмеження ціни з 1 січня, то це складно зробити заднім числом.

"Не було юридичного механізму змусити компанії, які вже почали постачати товар, ретроспективно знизити ціну", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комуналку за січень.

З 1 лютого і до кінця карантину в Україні діє ціна на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр. Це без урахування тарифу на розподіл.

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