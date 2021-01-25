"Нафтогаз" передумав публікувати січневу ціну на газ для тепловиків

Фото: табличка "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" відклала публікацію ціни на газ для виробників у січні. Відстрочка пов'язана з переговорами між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"НАК "Нафтогаз України" тимчасово відкладає публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії в рамках спеціальних обов'язків (ПСО) до завершення поточних переговорів між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та Компанією", - йдеться в повідомленні.

Компанія обіцяє повідомити про відновлення публікації ціни виробників теплової енергії після завершення переговорів.

У компанії відзначили, що ціна для виробників розраховується згідно з постановою Кабінету міністрів №867 від 2018 року з урахуванням змін цін на європейських хабах.

Оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії в межах покладених на НАК "Нафтогаз України" ПСО в грудні 2020 року збільшилася на 13,5% (на 727,73 грн) у порівнянні з листопадом - до 6 тисяч 103,1 грн/тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

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