Ряд повноважень наглядової ради "Нафтогазу" передали Вітренку і правлінню

Кабінет міністрів передав низку повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз України" правлінню компанії та голові Юрію Вітренку. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні ввечері 29 вересня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з підсумками засідання.

"Деякі повноваження наглядової ради передані правлінню "Нафтогазу", - сказав співрозмовник.

За інформацією видання, документом дається право главі НАК Юрію Вітренку самостійно, без рішення наглядової ради, проводити звільнення і призначення співробітників компанії.

Правлінню, до призначення наглядової ради НАК, надаються повноваження, які не є виключною компетенцією наглядової ради. Зокрема, затверджувати внутрішні положення, в тому числі щодо внутрішнього контроля, призначати і звільняти керівників з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу.

Крім того, правлінню рекомендовано погодити угоду щодо отримання "Укртрансгазом" 48 млрд гривень від Оператора ГТС України.