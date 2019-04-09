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В ЄС хочуть провести газові переговори відразу після виборів президента України

Новини » Енергетика    09.04.2019 - 15:25
В ЄС хочуть провести газові переговори відразу після виборів президента України
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Раніше повідомлялося про переговори сторін в травні

Комісар ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович заявив, що Євросоюз хоче нові енергетичні тристоронні переговори з Україною і Росією до серпня. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Шефчович хоче переговори відразу після президентських виборів в Україні. За його словами, "часу залишається мало".

"Усі ми повинні усвідомлювати, що зима вже за рогом. Ми повинні вирішити ситуацію з поставками газу не лише для наступної зими, але, як вам відомо, топ-пріоритет для Європейського Союзу забезпечити безпеку довгострокового транзитним контрактом через Україну, як мінімум, на наступні 10 років. Це наш пріоритет. Ми хочемо провести зустріч як можна швидше після президентських виборів в Україні", - зазначив він.

Зазначимо, Міністерство енергетики Росії очікує, що РФ і Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну в Євросоюз після 2019 року.

Раніше повідомлялося, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні.

Коболєв в черговий раз підкреслив, що запуск "Північного Потоку-2" і "Турецького потоку" призведуть до зниження обсягів транзиту по українській ГТС до нуля і "відкриє шлях для повноцінної російської агресії".

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" назвала неприйнятними озвучені раніше Російською Федерацією умови укладення контракту на транзит газу.

Також глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу.

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