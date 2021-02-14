Вітренко назвав умови, при яких залишить свою посаду в Міненерго
Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко озвучив умови своєї відставки із займаної посади. Рішення має приймати Кабінет міністрів.
Про це Вітренко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Він наголосив, що наразі немає "іншого міністра".
"Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому це рішення Кабміну. Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся", - сказав Вітренко.
Нагадаємо, раніше Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепа при 226 мінімально необхідних.
РБК-Україна писало, що у Верховній раді можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністра.
Глава фракції СН зазначив, що призначити Вітренка силами тільки їхньої фракції не вдасться, потрібно шукати голоси в інших партіях.