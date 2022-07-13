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США успішно випробували гіперзвукову ракету, - Reuters

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США, Середа 13 липня 2022 21:17
США успішно випробували гіперзвукову ракету, - Reuters Фото: США успішно випробували гіперзвукову ракету (Повітряні сили США)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету компанії Lockheed Martin Corp 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання повідомили, що випробування пройшли на тлі зростаючої стурбованості щодо того, що Росія та Китай досягли більших успіхів у розробці власної гіперзвукової зброї.

Зазначається, що у вівторок біля узбережжя Каліфорнії військові успішно випробували ракету-носій повітряної зброї швидкого реагування (ARRW).

ARRW піднімається вгору під крилом літака перед тим, як він буде запущений до цілі. Гіперзвукова зброя рухається у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку, або приблизно 6200 км на годину.

Підрядники оборонного відомства сподіваються отримати вигоду від переходу до гіперзвукової зброї не лише шляхом її створення, але й шляхом розробки нових механізмів виявлення та ураження.

Успішні випробування свідчать про прогрес США щодо розробки гіперзвукової зброї, хоча раніше бували й невдалі випробування, а також зростало занепокоєння, що Сполучені Штати відстають у гонці озброєнь.

Нагадаємо, у травні КНДР здійснила пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною.

Після цього США і Південна Корея здійснили тестові ракетні пуски. По різних цілях були пущені вісім ракет.

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