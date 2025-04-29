Уиткоффу не удалось убедить Путина - требует 4 региона Украины, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин продолжает требовать украинские территории в рамках любого мирного соглашения, несмотря на давление со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, специальный представитель президента США Стив Уиткофф пытался убедить Путина согласиться на прекращение боевых действий вдоль текущей линии фронта во время длительных переговоров в Кремле в пятницу, 25 апреля.
Однако российский диктатор держится заявленной ранее позиции и хочет получить полный контроль над четырьмя регионами Украины, которые она до сих пор полностью не оккупировала, в рамках любого соглашения о прекращении войны. Об этом Bloomberg сообщили три источника в Москве, знакомые с ходом переговоров.
Это требование стало ударом по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и завершения войны, добавляет издание. По словам одного из его собеседников, переговоры пока зашли в тупик, и дальнейший прогресс возможен только при прямом участии Путина и Трампа.
У Трампа комментировать переговоры Уиткоффа и Путина отказались.
"Мы не комментируем текущие переговоры. Мы продолжаем продвигаться вперед в работе как с Украиной, так и с Россией для мирного урегулирования конфликта", - лишь заявил представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт.
Встреча Путина и Уиткоффа
Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в пятницу, 25 апреля.
После нее у Путина заявили, что встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Кремле. У них прошел трехчасовой разговор, который "имел конструктивный и весьма полезный характер".
По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Виткофф и Путин обсудили "украинский кризис". А именно "возможность возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины".
Стоит отметить, что спецпредставитель президента США уже встречался с Путиным ранее, 11 апреля. Тогда их встреча длилась почти пять часов.
После встречи с российским диктатором Уиткофф заявил, что ключ к так называемому мирному соглашению между РФ и Украиной - это вопрос "пяти территорий".
Угрозы США
Добавим, что на фоне неэффективных переговоров о завершении войны в Украине недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.
На днях американский президент также заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию войны в Украине. США оказывают "большое давление на Россию" для заключения мирного соглашения.
Однако в Европе, по информации Financial Times, все больше опасаются, что Трамп скоро откажется от участия в мирных переговорах между Киевом и Москвой, использовав минимальный прогресс в качестве оправдания.
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