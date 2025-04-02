Переговорщик Путина. Кто такой Кирилл Дмитриев и какова его роль в диалоге с США

Сегодня в Белом доме может пройти встреча российского переговорщика Кирилла Дмитриева и представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа. США даже пришлось временно снять санкции, чтобы "человек Путина" смог прибыть в Вашингтон.

РБК-Украина рассказывает, кто такой Кирилл Дмитриев и какую роль играет в переговорах с США.

Содержание

Как сообщает CBS News, ради того, чтобы Дмитриев смог посетить США, с него временно сняли санкции. Это позволило оформить необходимую визу для поездки в Вашингтон.

До этого приезд Дмитриева анонсировал телеканал CNN, а у Путина без особых подробностей подтвердили, что такой визит возможен. Отметим, в состав российской переговорной делегации его включили в феврале. Он принял участие в первой встрече с США в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года.

Спецпредставитель Путина отвечает за инвестиционно-экономическое сотрудничество с зарубежными странами. Кроме того, является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранние годы и образование Дмитриева

Кирилл Дмитриев родился в 1975 году в Киеве в семье ученого-биолога. Сам он рассказывал, что в начале 1990-х, когда учился в одной из киевских физико-математических школ, в гости к Дмитриевым по программе "гражданская дипломатия" приехала семья из США. От них он узнал, что нужно иностранному абитуриенту для учебы в США.

"В результате два года я учился в Foothill College и потом получил полную стипендию для оплаты обучения в Стэнфорде", - говорил он в одном из интервью.

В 1996 году Дмитриев получил степень бакалавра по экономике в Стэнфордском университете, а в 2000-м получил магистерскую степень MBA в бизнес-школе Гарвардского университета.

Карьера инвестбанкира и связи со спецслужбами РФ

После Стэнфорда начал карьеру в инвестбанке Goldman Sachs в Нью-Йорке. Позднее был консультантом в консалтинговой компании McKinsey and Company в Лос-Анджелесе, Праге и Москве.

В 2000 году вернулся в Москву. По данным The Insider, оформил автомобиль не на свой украинский паспорт, а на удостоверение российского офицера. Судя по буквенному и цифровому набору, похожие документы имели выпускники Академии Службы внешней разведки РФ, Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, а также кадровые офицеры ГРУ.

Тогда же стал заместителем гендиректора и управляющим директором департамента управленческого консультирования российской IT-компании ООО "Информационные бизнес системы" (IBS). В период с 2002 по 2007 годы работал в Delta Private Equity - подразделении The U.S. Russia Investment Fund (TUSRIF), созданном правительством США для частных вложений в российскую экономику.

С 2007 по 2011 год руководил фондом прямых инвестиций Icon Private Equity в Киеве (капитал более 1 млрд долларов). Его бенефициаром был миллиардер Виктор Пинчук, бывший экс-президента Украины Леонида Кучмы. В 2009 году Дмитриев основал Фонд социальных инициатив, одним из направлений которого было укрепление связей России и Украины. Первым проектом стал фестиваль "Единый мир творчества". В 2010 году вошел в список "молодых глобальных лидеров" Всемирного экономического форума в Давосе.

Звездный час Дмитриева: РФПИ, Путин и "мостик" к Трампу

Звездный час для Дмитриева связывают с женитьбой на Наталье Поповой - близкой подруге и бизнес-партнере младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. Она была ведущей на нескольких телеканалах, моделью, но сейчас входит вместе с Тихоновой в руководство ряда компаний, а с 2019 года является омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний.

Попова познакомила его с Тихоновой и ее тогдашним мужем Кириллом Шамаловым, а те, в свою очередь, - с руководителем администрации российского президента Сергеем Ивановым. Как раз в то время тогдашний министр экономического развития Эльвира Набиуллина искала человека на должность главы фонда прямых инвестиций (РФПИ). Дмитриев возглавил его в 2011 году, а Иванов стал главой наблюдательного совета. Предполагается, что непосредственным куратором Дмитриева был ФСБ-шный генерал Андрей Чоботов.

Как пишут российские СМИ, Дмитриев любил "телефонную дипломатию" и устраивал "шоу со звонками от высоких лиц". Кроме того, ему всегда было о чем поговорить с Путиным лично. Во-первых, докладывал, как расходует деньги из фонда. Во-вторых, к нему с проблемами шли крупный бизнес, банки и иностранные инвесторы. Освобождение американского инвестора Майкла Калви считается во много его заслугой.

Имя Дмитриева упоминалось в отчете спецпрокурора США, который расследовал российское вмешательство в выборы 2016 года. Якобы он встречался со спонсором Трампа и основателем частной военной компании Blackwater Эриком Принсом, чтобы установить непубличную связь между Белым домом и Кремлем. СМИ писали, что Дмитриев более трех лет контактировал с зятем Трампа Джаредом Кушнером и финансистом Риком Херсоном, с которыми работал над планом сближения США и России.

Роль Дмитриева в переговорах с командой Трампа

С возвращением Трампа на президентский пост Дмитриев снова играет важную дипломатическую роль. Первым публичным шагом для него стал обмен 11 февраля бывшего американского дипломата и учителя Марка Фогеля на россиянина Александра Винника. Сообщалось, что он непосредственно участвовал в переговорах. Позже это подтвердил и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Затем Путин включил Дмитриева в команду переговорщиков, которая обсуждает с Вашингтоном возможность завершения войны против Украины. В частности, он был в составе российской делегации в Саудовской Аравии на переговорах 18 февраля. Предполагается, что сейчас именно на этом человеке завязан неофициальный канал связи с командой Трампа.

Он встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а также с Уиткоффом, когда тот посещал Москву. Доподлинно неизвестно, какое послание Путина через него сегодня передадут Трампу. Ранее Дмитриев говорил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать в сферах экономики, финансов и космоса. Не исключено, что может обсуждаться возвращение американских компаний в Россию, редкоземельные ресурсы, цены на энергоносители, Арктика, обмены заключенными и т.д.

В 2022 году после начала российского полномасштабного вторжения Дмитриев попал в санкционные списки США, Евросоюза, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Ради сегодняшней встречи с Уиткоффом американская сторона временно сняла ограничения.

При подготовке текста использовались публикации Reuters, Bloomberg, а также The Insider и других российских СМИ.