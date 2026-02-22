ua en ru
Вс, 22 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Уиткофф о встречах с Путиным: он всегда был со мной честным

Воскресенье 22 февраля 2026 09:37
UA EN RU
Уиткофф о встречах с Путиным: он всегда был со мной честным Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утверждает, что российский диктатор Владимир Путин во время встреч всегда был честным с ним.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Уиткофф в интервью Fox News.

Читайте также: Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок

"Владимир Путин всегда был со мной абсолютно честным. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение", - сказал Уиткофф.

Спецпредставитель президента США отметил, что его критиковали за то, что он ездил в Москву встречаться с Путиным восемь раз.

"Как бы вы заключили сделку с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Мне нужно было понять, каковы его мотивы и цели. И я на самом деле думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными. Я думаю, что те встречи были важными, и, надеюсь, мы доведем все это до конца", - добавил Уиткофф.

Встречи Уиткоффа с Путиным

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф нашел общий язык как с Россией, так и с Украиной.

По мнению Трампа, Уиткоффа "любят и Украина, и Европа, и Россия".

В качестве доказательства американский лидер вспомнил, как впервые отправил спецпредставителя на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москву.

Отметим, Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным.

Последняя их встреча состоялась 22 января. В переговорах также участвовали помощник российского диктатора Юрий Ушаков и его спецпредставитель Кирилл Дмитриев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок
Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"