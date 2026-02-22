ua en ru
Головна » Новини » Політика

Віткофф про зустрічі з Путіним: він завжди був зі мною чесним

Неділя 22 лютого 2026 09:37
Віткофф про зустрічі з Путіним: він завжди був зі мною чесним Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпредставник президента США Стів Віткофф стверджує, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічей завжди був чесним з ним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Читайте також: Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін

"Володимир Путін завжди був зі мною абсолютно чесним. Я це говорю, а на мене відразу нападають, але це точне твердження", - сказав Віткофф.

Спецпредставник президента США зазначив, що його критикували за те, що він їздив до Москви зустрічатися з Путіним вісім разів.

"Як би ви уклали угоду з кимось на іншому боці, якби не знали, де знаходиться інша сторона? Мені потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі. І я насправді думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними. Я думаю, що ті зустрічі були важливими, і, сподіваюся, ми доведемо все це до кінця", - додав Віткофф.

Зустрічі Віткоффа з Путіним

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф знайшов спільну мову як з Росією, так і з Україною.

На думку Трампа, Віткоффа "люблять і Україна, і Європа, і Росія".

Як доказ американський лідер згадав, як вперше відправив спецпредставника на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Москви.

Зазначимо, Віткофф вже неодноразово відвідував Москву і зустрічався з Путіним.

Остання їх зустріч відбулася 22 січня. У переговорах також брали участь помічник російського диктатора Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв.

