Віткофф про зустрічі з Путіним: він завжди був зі мною чесним
Спецпредставник президента США Стів Віткофф стверджує, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічей завжди був чесним з ним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Віткофф в інтерв'ю Fox News.
"Володимир Путін завжди був зі мною абсолютно чесним. Я це говорю, а на мене відразу нападають, але це точне твердження", - сказав Віткофф.
Спецпредставник президента США зазначив, що його критикували за те, що він їздив до Москви зустрічатися з Путіним вісім разів.
"Як би ви уклали угоду з кимось на іншому боці, якби не знали, де знаходиться інша сторона? Мені потрібно було зрозуміти, які його мотиви та цілі. І я насправді думаю, що багато тих зустрічей зараз стають дуже актуальними. Я думаю, що ті зустрічі були важливими, і, сподіваюся, ми доведемо все це до кінця", - додав Віткофф.
Зустрічі Віткоффа з Путіним
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф знайшов спільну мову як з Росією, так і з Україною.
На думку Трампа, Віткоффа "люблять і Україна, і Європа, і Росія".
Як доказ американський лідер згадав, як вперше відправив спецпредставника на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до Москви.
Зазначимо, Віткофф вже неодноразово відвідував Москву і зустрічався з Путіним.
Остання їх зустріч відбулася 22 січня. У переговорах також брали участь помічник російського диктатора Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв.