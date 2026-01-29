Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по войне в Украине

По словам Виткоффа, украинская сторона сказала ему, что в последнее время был достигнут наибольший прогресс "со времен Женевы". Этот прогресс, добавил он, якобы самый большой, которого удавалось достичь за четыре года войны.

"В минувшее воскресенье в Абу-Даби у нас было пять российских генералов вместе с Джаредом (зять Трампа Джаред Кушнер, - ред.), мной и Дэном Дрисколом (министр армии США, еще один переговорщик от Трампа, - ред.). И мы считаем, что серьезно продвинулись", - заявил он.

Уиткофф подтвердил, что следующий раунд переговоров пройдет "примерно через неделю". Но, по его утверждениям, сейчас между сторонами переговоров "происходит много позитивного при обсуждении земельного соглашения", как он назвал территориальный вопрос.