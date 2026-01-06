ua en ru
Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по миру в Украине

Франция, Вторник 06 января 2026 21:19
UA EN RU
Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах по миру в Украине Фото: Стив Уиткофф (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Американская делегация провела в Париже серию встреч с представителями "Коалиции желающих" и Украины с целью продвижения мирного плана президента США Дональда Трампа.

Как сообщает РБК-Украина, детали встречи раскрыл спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Прогресс в переговорах

По его словам, в состав американской делегации вошли сам Уиткофф, Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол США во Франции Чарльз Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум.

В Париже американские представители провели несколько встреч с европейскими лидерами, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Уиткоффа, стороны продемонстрировали общий подход и готовность к партнерству.

"Мы достигли значительного прогресса в нескольких ключевых направлениях, в частности в создании двусторонней системы гарантий безопасности и разработке плана процветания", - отметил спецпосланник.

Он также сообщил, что "Коалиция желающих" обнародовала собственное заявление с видением гарантий безопасности для Украины. Американская сторона поддерживает позицию, что надежные гарантии безопасности и четкие обязательства по экономическому восстановлению являются необходимым условием для достижения длительного мира.

По словам Виткоффа, консультации с украинской делегацией будут продолжаться и в дальнейшем, в частности сегодня вечером и в течение следующего дня.

Отметим, что Зеленский также подтвердил информацию о новом раунде переговоров в Париже. По данным РБК-Украина, из украинской делегации останутся Буданов, Арахамия, Умеров, Кислица, Бевз, Гнатов. Также будут присутствовать европейские чиновники.

Восстановление Украины

Уиткофф отметил, что мандат президента США Дональда Трампа заключается в достижении мира в Украине, и американская сторона настроена сделать для этого все возможное.

Американская сторона считает, что работа над протоколами безопасности для Украины "преимущественно завершена". Уиткофф подчеркнул, что эти договоренности должны гарантировать украинцам: после завершения войны новый конфликт не вспыхнет снова.

"Это критически важно, чтобы народ Украины знал: когда это закончится, оно закончится навсегда", - подчеркнул он.

Экономическое соглашение и роль BlackRock

Параллельно США работают над мощным соглашением об экономическом восстановлении и процветании Украины, которое, по словам Виткоффа, может стать одной из самых масштабных послевоенных договоренностей в мире.

К работе привлечена инвестиционная компания BlackRock и ее глава Ларри Финка. Соглашение должно создать новые рабочие места и возможности для украинцев, которые вернутся с фронта.

Уиткофф также поблагодарил европейских партнеров, в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца, за активное участие в переговорах.

Отдельно он признал, что вопросы территорий остаются наиболее сложными, однако США будут продолжать обсуждение, пытаясь найти компромиссные решения

Саммит в Париже

6 января в Париже состоялась встреча партнеров Украины, посвященная будущим гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения войны с Россией. Участники обсудили формирование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных войск после установления перемирия.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о создании координационной группы, которая должна обеспечить оперативное взаимодействие между странами коалиции желающих, Соединенными Штатами и Украиной.

Накануне саммита СМИ обнародовали проект декларации, предусматривающий военную, разведывательную и логистическую поддержку Украины, дипломатические шаги и дополнительные санкции против России. В то же время документ пока не утвержден лидерами государств-участников.

