Главная » Новости » Политика

Зеленский: переговоры с РФ отложились, но ждем "хорошие новости" об обмене

21:40 04.03.2026 Ср
2 мин
Украина готова к очередной встрече, но ситуация в Иране стала помехой
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский: переговоры с РФ отложились, но ждем "хорошие новости" об обмене Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Очередной раунд мирных переговоров Украины с США и РФ откладывается из-за войны в Иране. В то же время Киев ждет хороших новостей по обмену пленными со страной-агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского и "Суспільне".

Читайте также: Трамп оценил, где Украина и Россия в его списке приоритетов

Он отметил, что сегодня имел разговор с секретарем СНБО Рустемом Умеровым относительно его коммуникации с представителями Соединенных Штатов. По словам президента, диалог с США продолжается в ежедневном режиме.

"Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", - сказано в заявлении Зеленского

Кроме того, он поблагодарил представителей разведки, Офиса президента и все вовлеченные службы за шаги для дальнейших обменов пленными.

"Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости", - подчеркнул президент.

"Суспільне" со ссылкой на источник в украинской делегации сегодня, 4 марта, сообщило, что дата и место проведения следующего раунда переговоров между Украиной, Россией и США пока не определены.

"Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет", - заявил источник.

Переговоры Украины, США и РФ

Напомним, Украина, США и страна-агрессор собираются провести новый раунд мирных переговоров уже в начале марта. Точная дата встречи пока неизвестна, но ожидается, что она состоится в период с 5 по 8 марта.

Встречу планировали провести в Абу-Даби. В понедельник, 2 марта, президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры не переносили, даже несмотря на операцию США и Израиля против Ирана.

Вчера, 3 марта, президент Украины предположил, что в Абу-Даби встречи может и не быть. По его словам, следующий раунд переговоров может пройти через несколько дней в Европе. Возможными вариантами он назвал Швейцарию, Турцию, Австрию или Ватикан.

