Уиткофф заговорил о встрече Зеленского и Путина и назвал срок

По его словам, это "глупая война" где стороны спорят за территории и не могут найти консенсус именно в этом вопросе.

"Мы с Джаредом (Кушнером, зятем Трампа - ред.) надеемся, что предложения, которые мы вынесли на стол, объединят стороны в ближайшие три недели

и, возможно, приведут к саммиту между Зеленским и Путиным. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента (Трампа - ред.). Посмотрим", - заявил спецпредставитель американского лидера.

Уиткофф при этом отметил, что Трамп не хочет встречаться, если пониамет, что это не даст никакого результата.

"У него есть уникальная способность это сделать.Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", - подчеркнул он.

Уиткофф также рассказал, что подвергался критике из-за частіх встреч с главой Кремля Путиным. Он в свое оправдание заявил, что для заключения сделки ему необходимо хорошо понимать позицию другой стороны, поэтому и встречался с Путиынм восемь раз.

