Уиткофф и Кушнер отменили запланированный визит в Израиль, - СМИ

16:14 09.03.2026 Пн
2 мин
Между союзниками назревает скандал, пока война против Ирана еще продолжается?
aimg Мария Науменко
Уиткофф и Кушнер отменили запланированный визит в Израиль, - СМИ Фото: Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (GettyImages)

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке между союзниками - США и Израилем - появились первые признаки напряжения. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер неожиданно отменили свой запланированный визит в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Читайте также: Нефть превысила 100 долларов из-за войны в Иране

В то же время официальные представители США и Израиля не комментировали причины отмены визита.

По информации источников издания, разногласия между США и Израилем возникли из-за израильских ударов по иранским нефтяным объектам, которые состоялись в субботу, 7 марта.

Американские чиновники отметили, что в Вашингтоне были удивлены масштабом ударов Армии обороны Израиля.

Влияние войны на мировую экономику

Напомним, 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Ее целью называли сдерживание ядерной программы Тегерана и уничтожение ракетного потенциала страны.

По состоянию на 9 марта движение судов через Ормузский пролив резко сократилось — примерно на 90%. Этот стратегический маршрут обеспечивает транспортировку около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Через него проходит почти половина импорта нефти в страны Азии и около четверти мировых поставок СПГ.

На фоне обострения ситуации директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала правительства готовиться к самым сложным сценариям. По ее словам, мировые лидеры должны "готовиться к немыслимому".

В то же время Израиль продолжает наносить удары по иранской нефтяной инфраструктуре.

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали прибыть в Израиль 10 марта, чтобы обсудить действия Израиля.

Тем временем новая эскалация конфликта уже сказалась на мировых рынках. На фоне боевых действий в Иране цены на нефть превысили 100 долларов за баррель - впервые со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

