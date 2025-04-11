Уиткофф советовал Трампу отдать РФ несколько областей Украины, - СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, после своей встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая состоялась еще на прошлой неделе, Уиткофф встретился с Трампом. Именно тогда он рассказал американскому президенту о самом быстром шаге к миру.
"По словам Уиткоффа, самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине - это поддержать стратегию, которая предоставит России право собственности на четыре восточных региона Украины, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году", - сообщили Reuters два американских чиновника и пять человек, знакомых с ситуацией.
Стоит заметить, что Уиткофф и раньше высказывал эту мысль, однако впервые он озвучил ее Трампу. После чего уполномоченный президента в Украине Кит Келлог выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность территорий России.
На фоне этого чиновники из администрации Трампа все больше расходятся во мнениях относительно того, как выйти из тупика между Украиной и Россией.
Некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько обеспокоены очевидной пророссийской позицией Уиткоффа, что несколько впоследствии позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы пожаловаться, сообщает лицо, знакомое со звонками.
Напомним, сегодня Уиткофф находится с визитом в России. Там уже встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. По данным СМИ в Москве также продолжается его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.
О том, чем эта встреча может быть важной для Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский достаточно жестко высказался в отношении российского посла по вопросам инвестиций Кирилла Дмитриева.
Также на фоне переговоров по перемирию Украины и России ходят слухи о том, что Трамп все больше не доволен Путиным. В частности, Fox News писало, что американский президент понимает, что Путин затягивает перемирие с Украиной, и поэтому в США начали усиленно рассматривать новые санкции против России.
Сегодня политолог Владимир Фесенко, в комментарии РБК-Украина заявил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию должен иметь очень важный индикатор - телефонный разговор Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
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