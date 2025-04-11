Какого шага по завершению войны ждет Трамп от Путина? Объяснение политолога

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию должен иметь очень важный индикатор - телефонный разговор Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

По словам политолога, индикаторами будут две вещи - разговор Трампа и Путина, и восстановление официальных переговоров между США и РФ и соответственно между США и Украиной.

Фесенко отметил, что предыдущие визиты Виткоффа в Москву заканчивались именно телефонными разговорами и давали определенные сдвиги.

"Ключевой вопрос, даст ли Путин согласие хотя бы на частичное прекращение огня, потому что нужен следующий шаг. Россия сама предложила поэтапное прекращение огня, но даже энергетическое прекращение огня не выполняется в полной мере. Более того активизировалась воздушная война", - рассказал политолог.

Он также напомнил, что Трамп в специфическом стиле отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу, заявив, что это его раздражает. Именно это раздражение может влиять на ситуацию и решения Трампа.

Ведь фактически неформальный переговорный процесс оказался на распутье.

"Или будет возобновление переговорного процесса, скорее всего на следующей неделе, и возможно выход хотя бы на промежуточное соглашение, например, прекращение огня в воздухе. Это будет непросто, не уверен, что Россия согласится, но это могло бы стать существенным шагом вперед, даже если не будет полного прекращения огня", - говорит Фесенко.

В случае, если Путин не согласится на это, тогда будет распутье для Трампа, и президент США должен определяться, вводить против России "адские санкции" или нет.

"Это выбор сначала для Путина, а потом, возможно, будет выбор для Трампа", - подчеркнул Фесенко.

Терпение Трампа может заканчиваться

В марте Трамп и его команда предложили Украине ввести 30-дневное прекращение огня. Украина поддержала предложение, но Россия, хоть и косвенно, но отказалась от предложения США.

Более того, Путин заявил о таких условиях для полного прекращения огня, которые являются неприемлемыми для Украины.

Как писало Fox News, Трамп уже понимает, что Путин затягивает перемирие с Украиной, и поэтому в США начали усиленно рассматривать новые санкции против России.