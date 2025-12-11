Уиткофф "одержим". СМИ раскрыли, какую идею продвигает посланник Трампа для Украины

Издание пишет, что РФ, пытаясь получить Донбасс путем переговоров, стремится добиться того, что она не смогла захватить с 2014 года. Это дало бы Кремлю контроль на "поясом крепостей" - Покровском, Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и Славянском.

Отмечается, что в случае захвата этих городов, российским захватчикам будет легче продвинуться вглубь Украины.

"Одержимый" Виткофф

Собеседники FT, ознакомленные с ходом переговоров, рассказали, что Стив Уиткофф давил на украинских переговорщиков, добиваясь согласия на "обмен территориями". По мнению США, это "неотвратимая часть любого потенциального мирного соглашения между Украиной и РФ".

Двое высокопоставленных украинских чиновников рассказали изданию, что Уиткофф был "одержим" идеей, что если Украина отдаст России 25% Донецкой области, которые находятся под контролем Сил обороны, то можно будет добиться завершения войны.

Демилитаризованная буферная зона

В первоначальном 28-пунткном плане Трампа было предложение о создании "нейтральной демилитаризованной буферной зоны" после вывода ВСУ с Донбасса. План предусматривал создание зоны, которая будет "международно признана территорией, принадлежащей РФ", при этом "российские войска не будут входить" в нее.

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехелми сообщил FT, что заявлениям РФ о демилитаризованной зоне нельзя доверять.

"Украина в принципе могла бы согласиться на передачу, если бы имела за собой прочные западные гарантии безопасности, включая войска, размещенные в Украине", - считает он.

Кастехельми сказал, что пока пункт о создании демилитаризованной зоны не появится в мирном соглашении, "передача Донецка, вероятно, будет казаться Украине слишком рискованной".

"Уровень риска еще больше возрастет, если будет существовать вероятность того, что Запад отменит санкции против России и уменьшит военную помощь после передачи Донбасса", - убежден аналитик.