Уиткофф может стать новым советником Трампа по нацбезопасности, - Politico
Президент США Дональд Трамп может уволить своего советника по нацбезопасности Майкла Уолтца уже сегодня. Его место может занять спецпосланник Стив Уиткофф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, Уолтц потерял доверие других должностных лиц администрации Трампа, поэтому президент планирует уволить советника по национальной безопасности. Три человека, знакомых с этим решением, отметили, что увольнение может состояться в ближайшее время, хотя окончательное решение еще не принято.
В связи с этим в администрации Трампа уже подыскивают того, кто бы мог заменить Уолтца на посту советника. Имена возможных преемников уже несколько недель обсуждают в западном крыле Белого дома.
Однако, как отметили двое собеседников Politico и еще один человек, приближенный к Белому дому, в последние дни планы по увольнению Уолтца на этой неделе набрали обороты.
Пока нет точных прогнозов того, кто возглавит влиятельный Совет национальной безопасности Белого дома. Впрочем, источники говорят, что основным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который возглавляет переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в секторе Газа.
В Белом доме эту информацию изданию отказались комментировать. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт лишь заявила: "Мы не будем реагировать на сообщения, основанные на анонимных источниках".
Увольнение Уолтца
Напомним, сегодня стало известно, что Уолтц может покинуть свою должность советника по национальной безопасности. По информации издания CBS News, вместе с Уолтцом уйдет с должности и его заместитель Алекс Вонг.
По словам одного из осведомленных собеседников в Совете нацбезопасности, Трамп считает, что с момента скандала с Signal прошло достаточно времени, чтобы представить увольнение Уолтца и Вонга как часть кадровой реорганизации. Скандал произошел в марте, когда Уолтц ошибочно добавил в секретный чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Тогда он, однако, удержался на должности.
Сейчас президент якобы все еще колеблется с решением об увольнении Уолтца, чтобы это не выглядело как уступка давлению со стороны медиа или политических кругов.
Впрочем, по данным телеканала Fox News, в ближайшее время могут быть объявлены эти и другие кадровые решения, а президент Дональд Трамп, как ожидается, выступит с публичным заявлением по этому поводу.
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