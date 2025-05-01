Уиткофф может стать новым советником Трампа по нацбезопасности, - Politico

Президент США Дональд Трамп может уволить своего советника по нацбезопасности Майкла Уолтца уже сегодня. Его место может занять спецпосланник Стив Уиткофф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, Уолтц потерял доверие других должностных лиц администрации Трампа, поэтому президент планирует уволить советника по национальной безопасности. Три человека, знакомых с этим решением, отметили, что увольнение может состояться в ближайшее время, хотя окончательное решение еще не принято.

В связи с этим в администрации Трампа уже подыскивают того, кто бы мог заменить Уолтца на посту советника. Имена возможных преемников уже несколько недель обсуждают в западном крыле Белого дома.

Однако, как отметили двое собеседников Politico и еще один человек, приближенный к Белому дому, в последние дни планы по увольнению Уолтца на этой неделе набрали обороты.

Пока нет точных прогнозов того, кто возглавит влиятельный Совет национальной безопасности Белого дома. Впрочем, источники говорят, что основным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который возглавляет переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в секторе Газа.

В Белом доме эту информацию изданию отказались комментировать. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт лишь заявила: "Мы не будем реагировать на сообщения, основанные на анонимных источниках".