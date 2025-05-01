Віткофф може стати новим радником Трампа з нацбезпеки, - Politico

Президент США Дональд Трамп може звільнити свого радника з нацбезпеки Майкла Волца вже сьогодні. Його місце може зайняти спецпосланець Стів Віткофф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, Волц втратив довіру інших посадовців адміністрації Трампа, тому президент планує звільнити радника з національної безпеки. Троє осіб, обізнаних із цим рішенням, зазначили, що звільнення може відбутися найближчим часом, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

У зв'язку з цим в адміністрації Трампа вже підшукують того, хто б міг замінити Волца на посаді радника. Імена можливих наступників уже кілька тижнів обговорюють у західному крилі Білого дому.

Однак, як зазначили двоє співрозмовників Politico і ще одна особа, наближена до Білого дому, упродовж останніх днів плани щодо звільнення Волца цього тижня набрали обертів.

Наразі немає точних прогнозів того, хто очолить впливову Раду національної безпеки Білого дому. Втім джерела говорять, що основним кандидатом є спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, який очолює переговори з Росією, Іраном і ХАМАС у секторі Газа.

У Білому домі цю інформацію виданню відмовилися коментувати. Речниця Білого дому Керолайн Левітт лише заявила: "Ми не будемо реагувати на повідомлення, що грунтуються на анонімних джерелах".