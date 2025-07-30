ua en ru
Ср, 30 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин не заслужил отсрочки: сенатор США призвал ускориться с санкциями

Среда 30 июля 2025 06:49
UA EN RU
Путин не заслужил отсрочки: сенатор США призвал ускориться с санкциями Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь заявил, что нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Суспільному".

По словам Блюменталя, глава Кремля Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени.

"Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент - в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%", - заявил сенатор США.

Кроме того, он предлагает "воспользоваться моментом, чтобы проголосовать за законопроект. Блюменталь сообщил, что в Сенате насчитается 85 сторонников, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

Он подчеркнул, что сейчас голосование является достижимой и необходимой целью, и как раз в этот момент время для действия.

"Именно сейчас время для действия, не только из-за исполнительного приказа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства Украине", - сказал сенатор.

Резюмируя Блюменталь добавил, что законопроект о санкциях проти РФ поможет "остановить войну" и "Путин должен это понять".

Трамп сократил срок для Путина

Напомним, в первой половине июля президент США Дональд Трамп заявил, что дает Путину 50 дней на то, чтобы завершить войну в Украине. В ином случае он пригрозил санкциями (вторичными тарифами) для покупателей сырья из РФ.

Однако 28 июля Трамп заявил, что решил изменить условия и теперь у Путина осталось 10-12 дней. Причем он сказал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против РФ.

Вчера Трамп уточнил, что отсчет 10 дней начинается с 29 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Сенат США Война в Украине
Новости
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку