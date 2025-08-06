Уиткофф и Путин "обменялись сигналами" по войне в Украине, - Кремль

В ходе встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и российского диктатора Владимира Путина произошел обмен сигналами по войне в Украине.
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - рассказал Ушаков.
По его словам, сейчас Путин "владеет полнотой информации" о таких сигналах, а Трампу о результатах переговоров еще не докладывали.
"Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", - добавил он.
Напомним, сегодня, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Такой визит состоялся буквально за 2 дня до истечения сроков дедлайна, который президент США Дональд Трамп поставил перед Россией. Американский лидер хочет, чтобы РФ до 8 августа согласилась на перемирие с Украиной. В ином случае США введут против агрессора вторичные тарифы и санкции.
Еще вчера, 5 августа, Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия может согласиться на перемирие с Украиной в небе, чтобы избежать новых ограничений от США.