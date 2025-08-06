Віткофф і Путін "обмінялися сигналами" щодо війни в Україні, - Кремль

Під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і російського диктатора Володимира Путіна відбувся обмін сигналами щодо війни в Україні.
Про це заявив помічник голови Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"З нашого боку, зокрема, з українського питання було передано деякі сигнали. Відповідні сигнали отримано і від президента Трампа", - розповів Ушаков.
За його словами, наразі Путін "володіє повнотою інформації" про такі сигнали, а Трампу про результати переговорів ще не доповідали.
"Тому я б утримався від більш докладних коментарів. Подивимося, коли Віткофф зможе доповісти про розмову, що відбулася сьогодні, Трампу. Після цього, очевидно, ми зможемо мої коментарі зараз чимось іще доповнити більш суттєво", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Такий візит відбувся буквально за 2 дні до закінчення термінів дедлайну, який президент США Дональд Трамп поставив перед Росією. Американський лідер хоче, щоб РФ до 8 серпня погодилася на перемир'я з Україною. В іншому разі США введуть проти агресора вторинні тарифи та санкції.
Ще вчора, 5 серпня, Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Росія може погодитися на перемир'я з Україною в небі, щоб уникнути нових обмежень від США.