Утечка раскрыла новое устройство OpenAI: компания готовит необычные AI-наушники

Что известно об устройстве

На платформе X появился рендер неизвестного устройства OpenAI под кодовым названием "Sweetpea". По данным источника, это носимый гаджет, размещаемый за ухом, созданный на основе фирменных ИИ-алгоритмов и ориентированный на конкуренцию с популярными наушниками AirPods.

Ожидать классических внутриканальных наушников не стоит. По словам инсайдера, основная часть конструкции Sweetpea располагается именно за ухом, что приближает устройство скорее к слуховым аппаратам, чем к традиционным беспроводным наушникам.

Заушный модуль может содержать аккумулятор и процессор. Такой подход позволяет разместить более емкую батарею - важный фактор для устройства, которое, вероятно, будет работать в режиме постоянной готовности.

Помимо этого, утверждается, что Sweetpea получит специальный чип, который сможет "заменять действия iPhone, отдавая команды Siri". Интересно, что информация появилась вскоре после того, как Apple объявила о сотрудничестве с Google для интеграции Gemini в обновленную Siri. Таким образом, новое устройство OpenAI потенциально может расширить возможности голосового ассистента Apple.

Как отмечает издание Wareable, на изображениях Sweetpea также упоминаются ультразвуковой передатчик и датчики сигнала. Это может означать, что устройство поддерживает функции обнаружения окружающей среды или понимания обстановки, а не работает только как Bluetooth-гарнитура для ChatGPT.

Предполагаемые характеристики гаджета (фото: X/Smart Pikachu)

Когда выйдет Sweetpea

Согласно данным Smart Pikachu, релиз устройства намечен на сентябрь 2026 года, а планируемый объем поставок составляет от 40 до 50 млн единиц. Для первого носимого устройства OpenAI это амбициозная цель, но успех ChatGPT показывает, что интерес рынка вполне реален.

Однако цена может быть высокой. Инсайдер отмечает, что стоимость материалов и компонентов Sweetpea близка к затратам на производство смартфона, а функциональность устройства при этом "существенно шире".

Проект Sweetpea вписывается в тенденцию, замеченную на CES 2026, где все больше компаний демонстрировали носимые гаджеты с упором на ИИ как на ключевую технологию. Возможно, именно устройство OpenAI сможет вывести подобный формат в массовый сегмент.