Имел доступ с 2021 года. СМИ узнали новые подробности о подозреваемом в сливе из Пентагона

Подозреваемый в утечке секретных данных Пентагона Джек Тейшейра начал размещать секретные документы в Интернете примерно в декабре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Согласно судебному документу, 21-летний военный имел допуск к документам с грифом "Совершенно секретно", работая в сфере информационных технологий в Национальной воздушной гвардии с 2021 года.

По крайней мере, один из документов, размещенных в Интернете, был доступен ему в силу его работы в Нацгвардии.

Он также "имел доступ к другим особо секретным программам", говорится в аффидевите.

По словам официальных лиц США, многие из документов, связанных с делом Тейшейры, которые были размещены на онлайн-сервере Discord, имели гриф "Совершенно секретно".

На прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что информация в документах – смесь правдивой и ложной информации.

Напомним, 13 апреля в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу Thug Shaker Central.

Сегодня Джеку Тейшейре официально выдвинули обвинения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.