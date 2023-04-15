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Утечка из Пентагона не затронула сотрудничество США с союзниками, - Блинкен

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Вашингтон, Суббота 15 апреля 2023 15:46
Утечка из Пентагона не затронула сотрудничество США с союзниками, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Утечка секретных документов Пентагона и никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки с союзниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время визита во Вьетнам Блинкен заявил, что после публикации секретных документов, союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.

"Наше сотрудничество не затронуто. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", - сказал он, отметив, что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.

Напомним, 13 апреля в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, курировавший приватную интернет-группу Thug Shaker Central.

Тейшейра начал размещать секретные документы в Интернете примерно в декабре 2022 года, имея доступ к данным с 2021 года.

Отметим, президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил разведслужбам принять меры по защите конфиденциальных данных после утечки документов Пентагона.

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