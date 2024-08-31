Витамин D и дисбактериоз. Врач объяснила, какие лабораторные анализы не нужны

Какие анализы не несут пользы для установления диагноза

Семейный врач пояснила, что некоторые лабораторные анализы используются в Украине, но на самом деле не несут никакой пользы или являются устаревшими и интересны исключительно с исторической точки зрения.

Она приводит примеры таких лабораторных исследований.

АСЛ-О (антистрептолизин-О) – иммунный маркер перенесенной стрептококковой инфекции.

Это лабораторный показатель того, что пациент болел инфекцией, вызванной стрептококком группы А, - чаще всего это стрептококковый тонзиллит (ангина), фарингит и скарлатина, отмечает врач. Входит в группу так называемых классических "ревмопроб" (это устаревшее название, поскольку специфических ревматологических анализов сотни) – АСЛ-О, СРБ и РФ.

"Традиционно назначается при жалобах на боли в суставах, но единственное ревматологическое заболевание, связанное с этим маркером, - это острая ревматическая лихорадка, известная среди немедиков как ревматизм. Сейчас это заболевание, к счастью, почти не встречается в Украине. Иногда врачи используют этот показатель, чтобы подтвердить сам факт стрептококковой инфекции ретроспективно (то есть в прошлом после самого заболевания)", - обращает внимание Александра Дугина.

Витамин D

"Сколько копий было сломано в дискуссиях ученых и врачей об обязательном скрининге на дефицит витамина Д (когда идет речь о скрининге, то подразумевается поиск определенной болезни у людей без жалоб)", - говорит семейный врач.

Она добавляет: последнее руководство о витамине Д содержит рекомендации о том, что не нужен скрининг среди всех людей. В то же время предлагается профилактический прием добавок витамина Д в дозе 600 Ед в день всем от 18 до 70 лет, а старше 70 лет – 800 Ед.

"Замечу, что есть болезни, например, тяжелая почечная недостаточность, когда определение уровня витамина Д – жизненно необходимо", - отмечает Александра Дугина.

Индекс инсулинорезистетности (HOMA)

На самом деле, таких индексов не один, но большинство лабораторий в Украине выполняет именно этот анализ, рассказывает врач. Это расчетный показатель на основе уровня инсулина крови.

"Вот здесь и возникает проблема: точный уровень гормона поджелудочной железы – инсулина – измерить возможно, но очень тяжело, и в обычных лабораториях практически невозможно. Ни в одном серьезном гайдлайне (руководство по вопросам диагностики и лечения) для врачей индексы инсулинорезистентности не упоминаются" , – замечает она.

Для того чтобы определить наличие инсулинорезистентности (нечувствительности к действию инсулина), нужны другие анализы, например, на глюкозу крови.

Фото: Некоторые анализы не несут полезной информации (freepik.com)

Анализ кала на дисбиоз/дисбактериоз

В кишечнике обитают триллионы микроорганизмов, от 500 до 1000 видов, рассказывает медик. Микрофлора разделяется на пристеночную (живущую в слое кишечной слизи) и микрофлору кишечного просвета, которая живет непосредственно в просвете кишечника.

"Последняя является транзитной, поскольку ее содержание постоянно меняется. Анализ кала на дисбиоз обнаруживает именно эту непостоянную, транзитную микрофлору, и к тому же включает в себя очень небольшой перечень микроорганизмов. Ценной информации, в отличие от посева на патогенную микрофлору, дать этот анализ не может" , – отмечает Александра Дугина.

Антитела к хеликобактерам пилори у взрослых людей.

Бактерия хеликобактер пилори живет на слизистой желудка и кишечника и способна вызвать язву и рак желудка, поэтому очень важно правильно ее найти в организме, объясняет семейный врач.

"Для этого есть золотой стандарт - дыхательный тест, или, в случае технической недоступности, определение антигена бактерии в кале. Антитела же используются для диагностики инфекции у детей. Также - ученые в эпидемиологических исследованиях для выявления степени распространенности хеликобактер", - отмечает Александра Дугина.

Врач отмечает: лучшие анализы – назначенные врачом, который может объяснить логику этого назначения.

"Она очень проста: если тактика лечения или дальнейшего диагностического поиска будет отличаться в зависимости от полученного результата, то анализ выполнять необходимо", - объясняет специалист.