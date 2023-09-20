Выступление Зеленского в ООН и операция Азербайджана в Карабахе: новости за 19 сентября

Война России против Украины

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ во время успешного наступления к югу от Бахмута разбили элитные части оккупантов.

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери, закрепляются на достигнутых рубежах.

Как отмечается в своде британцев, Украина и Россия считают дельту Днепра стратегически важным районом. В последнее время бои ужесточились, поскольку туда был направлен новый армейский корпус русской армии.

Штурмовики показали на видео, как зачищали Андреевку от оккупантов

Как отмечают бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, враг не терял надежды отразиться и сохранить позиции вокруг поселка. Но под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою штурмовики продвигались.

Российские войска сбросили авиабомбу на Купянск

Как сообщил председатель Харьковской области ОВА, российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины.

Украина освободила более половины захваченных россиянами земель, - Милли

"Украина продолжает добиваться успеха. На сегодняшний день Украина уже освободила 54% захваченных земель", - сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США.

Зеленский выступил на дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Он призвал забрать ядерное оружие у России, пригласил присоединиться к формуле мира, принять участие в саммите мира и не только.

РБК-Украина собрала главные заявления Зеленского на ГА ООН. Детальнее по ссылке.

Зеленский представит формулу мира на Совбезе ООН

"Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Главное, что речь идет не только об Украине. Более 140 государств и международных организаций полностью или частично поддержали украинскую формулу мира. Украинская формула мира становится глобальной", - сказал президент на ГА ООН.

Ночная атака по Украине 19 сентября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 19 сентября, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили огруппах ударных беспилотников в небе над нашей страной.

В частностиРФ атаковала дронами Львов. Из-под завалов извлекли двух человек, человек в тяжелом состоянии.

Такжевзрывы раздавались в Хмельницкой области и Кривом Роге.

Прорыв блокады: из Черноморска впервые за два месяца вышло судно с зерном

Как заявил вице-премьер Александр Кубраков, судно Resilient Africa с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморск и двигается в направлении Босфора. Это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН

Как передает издание Tagesschau, президент Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить Россию из Совбеза. Он подверг критике ООН за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на агрессивную войну против его страны.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мер в Карабахе

Азербайджан также объявил о закрытии воздушного пространства над Арменией.

Азербайджан сегодня объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в непризнанном Нагорном Карабахе. Баку называет вывод армянских войск из региона единственным решением ситуации, между тем в Ереване утверждают, что не желают воевать.

"В целях обеспечения безопасности наших военнослужащих и восстановления конституционного строя Азербайджана в регионе были начаты антитеррористические меры локального характера", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В Ереване толпа недовольных реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном штурмует здание правительства

Больше о том, что происходит сегодня между Арменией и Азербайджаном по ссылке.

Армения не будет начинать военные действия с Азербайджаном в Карабахе, - Пашинян

"Я хочу зафиксировать, что Республика Армения не участвует в военных действиях, и еще раз хочу отметить, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Пашинян.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 3 марта 2025 года

Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются, и поэтому она должна быть продолжена как необходимая и ответная реакция на текущую нестабильную ситуацию, которая пока не способствует безопасному и долгосрочному возвращению лиц, пользующихся временной защитой в ЕС.