В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, летят несколько групп "Шахедов"

Во многих областях Украины сегодня ночью 19 сентября была объявлена воздушная тревога. Летят несколько групп вражеских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщают о группах ударных беспилотников, следующих через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных регионов.

Людей призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".

Об угрозе ударных БПЛА предупреждают Черновицкую, Житомирскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Тернопольскую, Ровенскую области.

Обстрел Украины ночью 18 сентября

Российские войска нанесли комбинированную атаку по Украине ночью 18 сентября, использовав ударные дроны-камикадзе, направив их преимущественно в центральные и южные области страны и крылатые ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 вражеских дронов и 17 ракет.