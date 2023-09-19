В Хмельницкой области раздались взрывы, работает ПВО
Фото: в Хмельницкой области прогремели взрывы ночью 19 сентября, работает ПВО (GettyImages)
В Хмельницкой области прогремели взрывы сегодня ночью, 19 сентября. В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА в Telegram.
Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин сообщил, что в регионе раздались звуки взрывов.
"Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", - заявил Тюрин.
Атака дронов по Украине ночью 19 сентября
В ряде областей Украины сегодня ночью, 19 сентября, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили о группах ударных беспилотников в небе над нашим государством. В Кривом Роге раздался взрыв.
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