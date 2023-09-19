В результате атаки дронов во Львове возник пожар, пострадали двое людей

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 19 сентября, атаковала Львов дронами. Из-под завалов достали двух человек, мужчина в тяжелом состоянии.

Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби. Повітряна тривога триває! Небезпека нових атак залишається!

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

В результате удара по территории Львова зафиксировали возгорание на промышленном складе.

"Все соответствующие службы выехали на место", – отметил Садовый.

Ранее в регионе раздавались звуки взрывов. Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал о работе сил противовоздушной обороны.

Также в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что во Львовской области есть угроза применения врагом ударных дронов-камикадзе.

В результате удара по Львову пострадали два человека

Руководитель Львовской ОВА подтвердил, что в результате атаки по Львову начался пожар на промышленном складе. Он заявил, что из-под завалов достали женщину, она травмирована. На складах значительный пожар.

Козицкий добавил, что остается опасность новых атак. Все жители призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Впоследствии начальник ОВА сообщил, что по уточненным данным, из-под завалов во Львове достали двух человек – женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.

По информации мэра Львова Андрея Садового известно только об одном пострадавшем. По его словам, из-под завалов достали парня 26 лет. У него открытый перелом конечности. Он уже в больнице, и ему оказывают всю необходимую помощь.

Ночная атака по Украине 19 сентября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 19 сентября, объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили огруппах ударных беспилотников в небе над нашим государством. Кроме Львова, взрывы раздавались в Хмельницкой области и Кривом Роге.