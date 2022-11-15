Выступление Зеленского на G20: главные заявления

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Зеленский заявил, что война может закончиться, если Россия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

"Когда все антивоенные меры будут введены, документ о завершении войны должен быть подписан сторонами", - сказал Зеленский.

Президент призвал мировое сообщество "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности", чтобы предотвратить повторение российской агрессии.

"Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями", - заявил он.

Выступая на саммите, Зеленский заявил, что Минска-3 не будет.

"Мы не дадим россии переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никаких "минсков-3", которые россия нарушит сразу после заключения", - отметил он.

Лидер страны призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

При этом Зеленский хочет бессрочного зернового соглашения и добавить порты Николаев и Ольвия.

"Украина с июля экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия морским путем. Можем нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно. Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области", - сказал президент.

Зеленский заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Россией, это "всех на всех".

По словам Зеленского, в эту формулу должны входить также мирные жители, выехавшие на территорию России, и дети, депортированные оккупантами.

"Пожалуйста, выберите свой путь лидерства - и вместе мы обязательно реализуем формулу мира", - сказал президент.

Формула мира Зеленского

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Владимир Зеленский подтвердил участие Украины в саммите "Группы двадцати" за несколько дней до его начала.

"Мы ответим на большое количество вопросов, которые звучат сейчас, публично ответим, чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает", – подчеркнул Зеленский.

Украина на саммите G20

Украина стала приглашенным гостем на саммите лидеров ведущих экономик мира, который принимает Индонезия 15-16 ноября.

Весной Владимир Зеленский получил приглашение присоединиться к форуму "двадцатки" от индонезийского президента Джоко Видодо.

Незадолго до этого США и западные лидеры обратились к Видодо с просьбой отозвать приглашение на G20 президента РФ Путина из-за развязанной войны против Украины. Но получив отказ, они призвали привлечь к саммиту украинского президента по крайней мере к части встречи.

Отметим, полномасштабное вторжение России в Украину является одной из приоритетных тем двухдневной встречи "Большой двадцатки".

Страны G20 договорились об итоговом коммюнике саммита, которое содержит осуждение военных действий России в Украине и отвергает "эпоху войны".

В проекте документа говорится, что "большинство членов решительно осудило войну в Украине и подчеркнуло, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике".

В понедельник президент США Джо Байден впервые встретился с лидером Китая Си Цзиньпиным с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.

Си Цзиньпин, обсуждая ситуацию в Украине на встрече с президентом США Джо Байденом в Индонезии, заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ведения ядерной войны.

Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Условия участия Зеленского

В ответ на приглашение Индонезии в Офисе президента заявляли, что окончательное решение будут принимать накануне саммита. Поэтому на протяжении нескольких месяцев участие главы Украины на G20 было интригой так же, как и приезд на саммит Владимира Путина.

В июне Владимир Зеленский назвал главными условиями своего присутствия на G20 ситуацию с безопасностью и состав участников, намекнув на лидера Кремля.

3 ноября президент Украины заявил, что не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки", если там будет российский президент.

При этом ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным на фоне "аннексии" РФ четырех украинских регионов. Также Зеленский призвал исключить Россию из состава G20 после ее попыток приостановить работу "зернового соглашения".

Президент РФ Путин не будет присутствовать лично на саммите G20, направив своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Таким образом, российские официальные лица остаются участниками официальных переговоров G20.

Лавров является самым высокопоставленным российским официальным лицом, присутствующим на саммите G-20, который начинается во вторник. Из-за его присутствия мировые лидеры отказались от совместного фото во время встречи на саммите G20 на Бали.

Напомним, 10 ноября стало известно, что Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию и не планирует выступать даже в видеоформате. Главой российской делегации назначили министра иностранных дел Сергея Лаврова.