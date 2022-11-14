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Байден впервые встретился с Си Цзиньпином в качестве президента США

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Понедельник 14 ноября 2022 12:13
Байден впервые встретился с Си Цзиньпином в качестве президента США Фото: Байден впервые встретился с Си Цзиньпином в качестве президента США (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден впервые встретился с лидером Китая Си Цзиньпина с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки в отеле на Бали перед их личной встречей. Ожидается, что они будут общаться не менее двух часов, после чего Байден планирует провести пресс-конференцию.

"Рад вас видеть", - сказал Байден Си перед тем, как они присоединились к официальным лицам США и Китая. Обе стороны сидели за длинными столами для переговоров, между которыми стояли цветы.

"На мой взгляд, мы разделяем ответственность - показать, что Китай и Соединенные Штаты могут справиться с нашими разногласиями, предотвратить конкуренцию от конфликта и найти пути для лучшего сотрудничества", - сказал президент США, начиная переговоры.

"Приятно вас видеть. Сейчас китайско-американские отношения находятся в такой ситуации, что мы все очень заботимся о них, потому что они не отвечают фундаментальному интересу наших двух стран и народов, и это не то, что ожидает от нас международное сообщество", - сказал Си. Он добавил, что сторонам "нужно найти правильное направление" и "поднять отношения".

Напомним, ранее сообщалось, что война России против Украины станет одной из главных тем в ходе встречи Байдена и Си Цзиньпина во время саммита G20.

К тому же Байден недавно усомнился в прочности союза между Россией и Китаем.

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G20 Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь
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