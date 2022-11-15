Зеленский на саммите G20 призвал обезопасить ЗАЭС и увеличить экспорт украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 призвал международное сообщество "выбрать путь лидерства", чтобы реализовать формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Так, он призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

"Пожалуйста, выберите свой путь лидерства - и вместе мы обязательно реализуем формулу мира", - сказал Зеленский.