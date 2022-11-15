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Зеленский на саммите G20 призвал обезопасить ЗАЭС и увеличить экспорт украинского зерна

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Индонезия, Вторник 15 ноября 2022 07:03
Зеленский на саммите G20 призвал обезопасить ЗАЭС и увеличить экспорт украинского зерна Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 призвал международное сообщество "выбрать путь лидерства", чтобы реализовать формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Так, он призвал восстановить радиационную безопасность на Запорожской АЭС, ввести ограничение цен на российские энергоносители и расширить инициативу по экспорту украинского зерна.

"Пожалуйста, выберите свой путь лидерства - и вместе мы обязательно реализуем формулу мира", - сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" на Бали призвал прекратить разрушительную войну России.

Также он заявил, что война может закончиться, еслиРоссия уведет войска за границы 1991 года и выплатит компенсацию за нанесенный ущерб.

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G20 Владимир Зеленский
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