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США отреагировали на выход России из ядерного договора: наша позиция неизменна

Новина українською →
США, Вторник 21 февраля 2023 17:36
США отреагировали на выход России из ядерного договора: наша позиция неизменна Фото: российский диктатор Владимир Путин расторг ядерный договор (Getty Imagles)
Автор: Елена Черкасец

Несмотря на "непонятное" решение российского диктатора Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на the Guardian .

"Последствия заявления России о том, что оно приостанавливает переговоры о контроле над ядерными вооружениями, непонятны, а ядерная позиция США остается неизменной", - заявил он.

Однако спикер Департамента США не сообщил, будет ли практическое влияние.

По его словам, в этом году США публично объявили, что Россия не придерживается договора "Новый старт", поэтому Вашингтон будет наблюдать, какие шаги на самом деле предпринимает Москва.

"Мы пока не видели никаких причин для смены нашей ядерной позиции, нашей стратегической позиции", - подчеркнул Нед Прайс.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин снова прибег к ядерным угрозам. Он заявил, что РФ готова возобновить испытания ядерного оружия.

Читайте также, что США считают, что решение России приостановить участие в договоре о нераспространении ядерного оружия -безответственное .

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