Хватило четырех минут: что известно о резонансном "ограблении года" в Лувре

От четырех до семи минут

По данным правоохранительных органов, команде из девяти злоумышленников удалось совершить ограбление всего лишь за семь минут - это утверждает министр внутренних дел Лоран Нуньес. При этом министр культуры Рачида Дати заявила, что времени якобы ушло еще меньше - всего четыре минуты.

Злоумышленники, похоже, предварительно провели разведку и прекрасно знали, что именно они ищут. Проникновение произошло с помощью строительной платформы, расположенной вблизи музея.

Двое преступников изображали из себя коммунальных рабочих - они были одеты в соответствующую униформу. Еще пятеро в это время проникли в галерею Аполлона, вырезав окна спецсредствами. Двое страховали их, находясь поблизости на скутерах.

Что украли из Лувра

Всего из галереи украли девять очень дорогих драгоценностей эпохи императора Наполеона I Бонапарта:

набор ювелирных изделий;

колье;

серьги;

брошь;

две короны, в том числекорону императрицы Евгении.

Корону императрицы, а также еще несколько драгоценностей удалось вернуть - каким именно образом, официально сейчас не раскрывается. По предварительным данным, злоумышленники повредили корону и бросили ее неподалеку от места преступления.

Однако другие драгоценности все еще не найдены. Министр Дати заявила, что воры смогли взять "бесценную добычу".

"Шок" и "большая уязвимость": реакция чиновников

Мэр Центрального Парижа Ариэль Вейль заявил, что дерзкое ограбление Лувра - это "шок" для него лично и для общественности.

"Это шок... и это неизбежно вызовет проблемы безопасности. Понятно, что мы попали в "Арсена Люпена". До сих пор это был киносценарий. Трудно представить, что, кажется, так легко ограбить Лувр", - сказал он.

Глава МВД Франции Нуньес заявил, что в плане безопасности у французских музеев, к большому сожалению, есть "большая уязвимость". По его словам, сейчас правоохранители делают все, чтобы как можно быстрее найти виновных и вернуть украденное.

Прокуратура Парижа уже объявила о начале расследования. Его поручили Бригаде борьбы с бандитизмом Судебной полиции (BRB). По предварительным данным, есть подозрение, что к краже причастны иностранцы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили в Елисейском дворце, знает об инциденте. Его информируют о ситуации в реальном времени.

При этом один из французских сенаторов заявил, что министра МВД предупреждали о проблеме с безопасностью в Лувре. 16 октября сотрудники музея вышли на всеобщую забастовку, поэтому фактически никому было бы помешать злоумышленникам провести детальную разведку. По непонятным причинам, утверждает сенатор, на предупреждение в МВД внимания не обратили.