Хватило четырех минут: что известно о резонансном "ограблении года" в Лувре

Во Франции утром 19 октября произошло буквально "ограбление года" - злоумышленники обчистили музей Лувр, один из национальных символов страны. Ворам удалось проникнуть в галерею Аполлона и украсть ряд ценностей эпохи Наполеона.
РБК-Украина собрало информацию об "ограблении года" в Лувре.
По данным правоохранительных органов, команде из девяти злоумышленников удалось совершить ограбление всего лишь за семь минут - это утверждает министр внутренних дел Лоран Нуньес. При этом министр культуры Рачида Дати заявила, что времени якобы ушло еще меньше - всего четыре минуты.
Злоумышленники, похоже, предварительно провели разведку и прекрасно знали, что именно они ищут. Проникновение произошло с помощью строительной платформы, расположенной вблизи музея.
Двое преступников изображали из себя коммунальных рабочих - они были одеты в соответствующую униформу. Еще пятеро в это время проникли в галерею Аполлона, вырезав окна спецсредствами. Двое страховали их, находясь поблизости на скутерах.
Всего из галереи украли девять очень дорогих драгоценностей эпохи императора Наполеона I Бонапарта:
Корону императрицы, а также еще несколько драгоценностей удалось вернуть - каким именно образом, официально сейчас не раскрывается. По предварительным данным, злоумышленники повредили корону и бросили ее неподалеку от места преступления.
Однако другие драгоценности все еще не найдены. Министр Дати заявила, что воры смогли взять "бесценную добычу".
Мэр Центрального Парижа Ариэль Вейль заявил, что дерзкое ограбление Лувра - это "шок" для него лично и для общественности.
"Это шок... и это неизбежно вызовет проблемы безопасности. Понятно, что мы попали в "Арсена Люпена". До сих пор это был киносценарий. Трудно представить, что, кажется, так легко ограбить Лувр", - сказал он.
Глава МВД Франции Нуньес заявил, что в плане безопасности у французских музеев, к большому сожалению, есть "большая уязвимость". По его словам, сейчас правоохранители делают все, чтобы как можно быстрее найти виновных и вернуть украденное.
Прокуратура Парижа уже объявила о начале расследования. Его поручили Бригаде борьбы с бандитизмом Судебной полиции (BRB). По предварительным данным, есть подозрение, что к краже причастны иностранцы.
Президент Франции Эммануэль Макрон, сообщили в Елисейском дворце, знает об инциденте. Его информируют о ситуации в реальном времени.
При этом один из французских сенаторов заявил, что министра МВД предупреждали о проблеме с безопасностью в Лувре. 16 октября сотрудники музея вышли на всеобщую забастовку, поэтому фактически никому было бы помешать злоумышленникам провести детальную разведку. По непонятным причинам, утверждает сенатор, на предупреждение в МВД внимания не обратили.
Напомним, что Лувр - это один из самых известных музеев мира. Он расположен в центре Парижа. Когда-то это был королевский дворец. Но сегодня это музей, который хранит более 35 тысяч экспонатов, среди которых - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи и "Венера Милосская".
Музей пережил много случаев ограблений, краж экспонатов, подмен картин, нападений, но ограбление 19 октября 2025 года точно станет в его истории одним из самых дерзких.
При написании использовались материалы издания Le Parisien, телеканала TF1, официальные заявления представителей правительства Франции в соцсетях и прямых эфирах, а также материалы из открытых источников.