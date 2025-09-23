Подчиненные командира ВСУ полтора года строили ему дом вместо службы, - ГБР
Следователи разоблачили командира воинской части из Ровно, который более полутора лет использовал подчиненных для строительства собственного жилья. Официально подчиненные были на службе в то время, когда занимались стойкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"К проведению строительных работ вместо несения службы чиновник привлек трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области", - сообщили следователи.
Как уже отмечалось, по документам указанные военные якобы несли службу на месте дислокации в Ровно, за что получали ежемесячное государственное обеспечение.
Следствие выяснило, что строительство продолжается с марта 2024 года и что за этот период из бюджета воинской части противоправно выплатили более 1,3 млн гривен.
Во время проведения обысков по месту строительства обнаружили двух военных, которые возводили дом для командира, а также грамоты, выписанные им "за добросовестную службу".
Фото: следователи ГБР задержали командира в Ровно (dbr.gov.ua)
"Сейчас они (военные - Ред.) уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один из "строителей" с июля несет службу в Сумской области", - отметили в бюро.
Командира задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинившие тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц) УКУ.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,3 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Напомним, ранее ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему поборов с подчиненных.
Еще РБК-Украина сообщало, что майор одной из воинских частей в Сумской области наладил "схему" с выплатами. Он фальсифицировал командировки подчиненных в зону боевых действий, хотя те фактически оставались в штабе в Сумах.