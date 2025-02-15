Топ-чиновники США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, - Bloomberg

По данным анонимных источников издания, чиновники встретятся, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина уже в конце месяца, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

По словам Bloomberg, детали встречи и список участников еще прорабатываются, но люди, информированные о планах, сказали, что в группу, вероятно, войдут советники по национальной безопасности.

Один из источников сообщил, что цель состоит в том, чтобы зафиксировать дату до начала священного месяца Рамадан.