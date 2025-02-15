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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Топ-чиновники США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, - Bloomberg

Фото: американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Высокопоставленные чиновники США и России могут встретиться на следующей неделе. Встреча сейчас планируется в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным анонимных источников издания, чиновники встретятся, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина уже в конце месяца, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

По словам Bloomberg, детали встречи и список участников еще прорабатываются, но люди, информированные о планах, сказали, что в группу, вероятно, войдут советники по национальной безопасности.

Один из источников сообщил, что цель состоит в том, чтобы зафиксировать дату до начала священного месяца Рамадан.

Трамп анонсировал встречу в Саудовской Аравии

Напомним, что 13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Однако собеседник в президентской команде в комментарии РБК-Украина сообщил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Однако он не планировал встреч с россиянами.

Также на днях Трамп заявил о плане встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.

В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.

Заметим, что вчера Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина.

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