Топ-чиновники США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, - Bloomberg

Високопоставлені чиновники США та Росії можуть зустрітись наступного тижня. Зустріч нині планується в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними анонімних джерел видання, високопосадовці зустрінуться, щоб прокласти шлях до потенційного саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна уже наприкінці місяця, щоб обговорити припинення війни в Україні.
За словами Bloomberg, деталі зустрічі та список учасників ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, сказали, що до групи, ймовірно, увійдуть радники з національної безпеки.
Одне з джерел повідомило, що мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан.
Нагадаємо, що 13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.
Проте співрозмовник в президентській команді у коментарі РБК-Україна повідомив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію та Туреччину. Однак він не планував зустрічей з росіянами.
Також днями Трамп заявив про план зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що, можливо, зустріч пройде у Саудівській Аравії.
У Кремлі заявили, що Трамп і Путін нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.
Зауважимо, що вчора Саудівська Аравія висловила готовність прийняти зустріч Трампа та Путіна.
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