Топ-чиновники США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, - Bloomberg

За даними анонімних джерел видання, високопосадовці зустрінуться, щоб прокласти шлях до потенційного саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна уже наприкінці місяця, щоб обговорити припинення війни в Україні.

За словами Bloomberg, деталі зустрічі та список учасників ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, сказали, що до групи, ймовірно, увійдуть радники з національної безпеки.

Одне з джерел повідомило, що мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан.