Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина
Саудовская Аравия поддержала идею проведения встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на своей территории. Королевство также подтвердило свои постоянные усилия для достижения длительного мира между РФ и Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.
"Королевство Саудовская Аравия высоко оценивает телефонный разговор, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным 12 февраля, а также объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенностей двух президентов в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия для достижения длительного мира между Россией и Украиной.
Отмечается, что 3 марта 2022 года наследный принц и премьер-министр КСА Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз во время телефонных разговоров с Путиным и Зеленским "выразил готовность Королевства предоставить свои посреднические услуги для достижения политического урегулирования кризиса".
"В течение последних трех лет Королевство продолжало эти усилия, в частности путем организации многочисленных встреч по этому вопросу", - добавили в МИД.
Трамп анонсировал встречу в Саудовской Аравии
Напомним, вчера, 13 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Однако собеседник в президентской команде в комментарии РБК-Украина сообщил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Добавим, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Однако он не будет встречаться с россиянами.
Также на днях Трамп заявил о плане встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.
В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.
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