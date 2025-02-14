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Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина

Пятница 14 февраля 2025 20:10
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Саудовская Аравия выразила готовность принять встречу Трампа и Путина Фото: Саудовская Аравия готова принять встречу Трампа с Путиным (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Саудовская Аравия поддержала идею проведения встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на своей территории. Королевство также подтвердило свои постоянные усилия для достижения длительного мира между РФ и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

"Королевство Саудовская Аравия высоко оценивает телефонный разговор, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным 12 февраля, а также объявление о возможности проведения саммита с участием их достопочтенностей двух президентов в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия для достижения длительного мира между Россией и Украиной.

Отмечается, что 3 марта 2022 года наследный принц и премьер-министр КСА Мухаммед бин Салман бин Абдульазиз во время телефонных разговоров с Путиным и Зеленским "выразил готовность Королевства предоставить свои посреднические услуги для достижения политического урегулирования кризиса".

"В течение последних трех лет Королевство продолжало эти усилия, в частности путем организации многочисленных встреч по этому вопросу", - добавили в МИД.

Трамп анонсировал встречу в Саудовской Аравии

Напомним, вчера, 13 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Однако собеседник в президентской команде в комментарии РБК-Украина сообщил, что Украина не планировала проводить переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Однако он не будет встречаться с россиянами.

Также на днях Трамп заявил о плане встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что, возможно, встреча пройдет в Саудовской Аравии.

В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.

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