Высокий уровень ракетной угрозы: РФ вывела в Черное море еще два носителя "Калибров"

"По состоянию на 8:00 враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. К фрегату адмирал Макаров в море выведены 2 подлодки", - отмечают в сообщении.

Украинцев предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы, уточняя, что суммарный залп "Калибров" может достигать 16 единиц.

"Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", - призвали в СО юга Украины.

Стоит отметить, что накануне, несмотря на сильный шторм, россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", носитель ракет типа "Калибр"