Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное

(Обновлено 14:12). Польские фермеры хотят блокировать границу до апреля

Об этом заявил лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медыка-Шегини", Роман Кондрув.

По его словам, польские фермеры планируют продлить протест на границе с Украиной еще на месяц - до апреля и не исключают, что начнут блокировать и пассажирское движение, в том числе автобусов.

(Обновлено 13:46). Украинские перевозчики в ответ начали акцию на границе с Польшей

Сегодня украинские перевозчики начали мирную акцию в ответ на блокаду пунктов пропуска польскими протестующими. СМИ обнародовали кадры из ПП "Краковец-Корчева".

В целом украинцы устроили акции возле ПП "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медыка".

(Обновлено 13:27). В ГПСУ сообщили, что польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной, а именно:

"Медыка-Шегини". Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска. Срок завершения такой блокировки не сообщался.

Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска. Срок завершения такой блокировки не сообщался. "Долгобычув-Угринов" . У пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля.

. У пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля. "Зосин-Устилуг". С 13:00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.

С 13:00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью. "Корчова-Краковец" . До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

. До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно. "Гребене-Рава-Русская" . Протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение по обоим направлениям всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

. Протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение по обоим направлениям всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь. "Дорогуск-Ягодин". К 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

Ситуация на границе с Польшей: где блокируют движение, пропускают ли легковушки, автобусы и гуманитарку

Как сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, по состоянию на сегодняшнее утро информация о начале блокирования других пунктов пропуска от польских пограничников еще не поступала.

То есть заблокированными по-прежнему остаются такие ПП: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

На всех этих направлениях совокупно в очередях по состоянию на сегодняшнее направление находится более 2500 грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону нашего государства. Больше всего - напротив "Краковец" и "Ягодин".

"Если брать последнее, то это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может пропускать за сутки и 1200, и 1400 грузовиков в обоих направлениях, за прошедшие сутки его пересекло 70 грузовых транспортных средств на въезд в Украину, ни один грузовик не пересек границу в сторону Польше", - рассказал Демченко.

Он уточняет, что поляки не блокируют движение автобусов и легковых автомобилей, однако возможно усложнение движения из-за протестов.

Спикер ГПСУ добавляет, что дать оценку тому, полностью ли обеспечивается возможность проезда грузовиков, перевозящих гуманитарку, топливо и скоропортящиеся товары нельзя. Ведь блокировка проходит на территории Польши. Но, по его словам, и топливо, и отдельные виды гуманитарных грузов прибывают в украинские пункты пропуска.

По словам Демченко, скорее всего, полной блокады не происходит, но своими действиями они усложняют возможность проезда автобусов, чтобы добраться до границы.

Между тем, польские СМИ информируют, что сегодня польские аграрии проводят общую забастовку, блокируя почти в 200 местах по всей стране дороги, ключевые узлы коммуникаций и пункты пропуска на границе с Украиной.

Тем временем польское радио RMF24 сообщает, что в некоторых пунктах пропуска на границе с Украиной протестующие планируют усилить блокировку, а именно:

вблизи ПП "Дорогуск-Ягодин" фермеры намерены полностью заблокировать движение грузовиков до 19:00 (по киевскому времени).

Фото: фермеры усилили свой протест в ПП "Дорогуск" (twitter.com/MDobrolowicz)

"Это наша форма протеста. Идея в том, чтобы протест был ощутимее. Мы еще ждем, кто с нами поговорит", - цитируют местные СМИ фермеров.

Как сообщило "Суспільне" с места событий, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" и рассыпали зерно из грузового вагона. Видео распространилось в сети.

Как передают СМИ, польские протестующие перекрывали железнодорожный путь около 15 минут, затем снова вернулись на трассу, где перекрывают движение грузового транспорта.

Отметим, что в свою очередь украинские перевозчики объявили о новой акции протеста в ответ на блокаду границы поляками. Во время своей акции украинцы будут останавливать польские фуры, объезжающие общую очередь на въезд в Украину. Протест будет проходить сразу на трех пунктах пропуска - "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

Что говорят власти Польши

Обращение к протестующим

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил протестующих на границе с Украиной фермеров, что запланированное ими на 20 февраля полное закрытие границы (не только движение авто, но и железные дороги и подъезды к морским портам) может обернуться против них самих. В частности, результатом этого может стать остановка польского экспорта товаров в Украину и, соответственно, потеря многих рабочих мест.

Также он отметил, что своими действиями аграрии доставляют неприятности польскому обществу и призвал их "свести это к минимуму".

По его словам, министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое расширило бы сферу защиты рынка. Включив в нее и другие чувствительные продукты - сахар, птицу, яйца, некоторые фрукты, мед, яблочный сок, масла.

Кроме того, его министерство намерено также провести переговоры с протестующими.

Ответ Зеленскому

Напомним, что вчера вечером президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию на границе с Польшей. Он заявил, что события на украинско-польской границе "нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное" и акцентировал, что через польскую границу проходит только 5% агроэкспорта Украины.

"...под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не утихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", - сказал Зеленский.

На это заявление отреагировал министр развития Польши Кшиштоф Гетьман. Он сказал, что "понимает эмоции президента страны, которая находится в состоянии войны", но выразил мнение, что протест фермеров "не имеет ничего общего с политикой", ответив на слова Зеленского о том, что "ситуация не в зерне, а скорее в политике".

"Я был бы осторожным в таких заявлениях, потому что это действительно не о политике. Я бы посоветовал нашим партнерам и друзьям из Украины быть немного чувствительнее к проблемам не только польских фермеров", - заявил министр.

Как реагирует Украина

Заметим, что кроме самой блокады шести пунктов пропуска в сети начали распространяться кадры с антиукраинскими лозунгами на польской границе, по типу: "Это Польша, а не Брюссель. Я не поддерживаю украинцев". На это отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Антиукраинские лозунги, которые раздаются на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцировать дальнейшее обострение двусторонних отношений", - отметил Николенко.

Он акцентировал, что действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков "подвешивают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России". Представитель ведомства напомнил, что граница Польши и Украины - это и граница ЕС и она не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

"Призываем польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры по прекращению антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах", - добавил Николенко.

Тем временем в Мининфраструктуры Украины рассказали, что Польша обратилась в ведомство с просьбой продолжить пилот с отменой "е-Черга" на пунктах пропуска "Нижанковичи-Мальховицы", "Угринов-Долгобичув", а также "Рава - Русская-Гребенне".

"Сегодня мы получили письмо от польских коллег из Министерства инфраструктуры, которые предложили нам отменить "е-Чергу" еще на ПП "Рава - Русская-Гребенне". Мы читаем это и понимаем, что наверняка наша последняя коммуникация на границе (во время совместного посещения ПП - ред.) не достигла цели. Ведь мы объяснили, что система электронной очереди очень важна для страны, мы показали результат, она действительно действует. И они вроде бы согласились", - сказал Деркач.

Предыстория