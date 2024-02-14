Почему поляки снова блокируют границу и чем на протесты может ответить Украина

Польские фермеры заблокировали несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Параллельно акции аграриев проходят и в других странах Европы. Что не устраивает фермеров, насколько их недовольство связано с Украиной и почему Киеву пока не удается разрешить торговые проблемы, разбирался специальный корреспондент РБК-Украина Юрий Дощатов.

Ситуация с поставками украинской сельскохозяйственной продукции в Польшу и транзитом через эту страну в Европу в последние дни обострилась практически до предела. Если раньше польские транспортники и фермеры просто блокировали проезд украинских фур с товаром через границу, то на прошлой неделе они перешли к более радикальным действиям. 11 февраля в районе пункта пропуска “Дорогуск” на польской территории протестующие повредили несколько фур. В результате этого зерно, которое перевозили транзитом в Литву, высыпалось прямо на дорогу.

Циничная выходка польских фермеров в отношении украинского зерна, которое собирается в условиях войны фактически с заминированных территорий, вызвала моментальную реакцию у представителей украинской власти. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это провокацией и потребовал наказать виновных. "Ради дружеских украинско-польских отношений виновные в этой провокации должны быть привлечены к ответственности", – заявил он. Посольство Украины назвало инцидент “позорным преступлением” и обратилось к польской полиции с требованием открыть дело по этому факту.

Украинское зерно рассыпано на границе с Польшей (фото: Getty Images)

Отреагировала даже посол Украины в США Оксана Маркарова. Он призвала не поддаваться на провокации и конструктивно решать любые спорные вопросы.

На следующий день прокуратура города Хелм (Люблинское воеводство) начала расследование по факту уничтожения имущества и нарушения таможенной безопасности, за что может грозить до 5 лет лишения свободы.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился за, неадекватную, как он отметил, форму протеста, и объяснил это отчаянием польских фермеров, которые находятся в сложной экономической ситуации.

“Накануне весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние”, - заявил Секерский. Следствие в Польше идет пару дней и результатов пока нет.

Когда и почему возникли протесты

После полномасштабного вторжения России ЕС полностью открыл рынки стран-членов для украинских товаров - перестали действовать квоты на поставки и другие ограничения. Такие условия действуют до июня, и сейчас их планируют продлить еще на год. После прекращения работы зернового коридора поток товаров через сухопутную границу Украины со странами соседями увеличился. В Польше, а потом и в Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии возникли недовольства наплывом товаров, и с мая Еврокомиссия ввела временные ограничения на ввоз в эти страны ряда продукции. В большей степени это коснулось пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти ограничения отменили в середине сентября, поскольку в ЕК сочли безосновательными опасения об угрозе продукции из Украины рынкам стран недовольной пятерки.

Однако в Польше категорически не согласилась с позицией ЕК, что со временем и переросло в протесты. Вначале границу для грузов из Украины заблокировали транспортные компании. Практически был перекрыт и импорт в Польшу, и транзит через нее в другие страны ЕС. Эти акции связывали с выборами в Польше и надеялись, что после избрания нового правительства они прекратятся.

И действительно, после того, как новый премьер Дональд Туск сформировал правительство, акции транспортников утихли. Это сразу же отразилось на экономике Украины. Если в конце прошлого года из-за сокращения международных перевозок потери ежемесячно составляли до 400 млн долларов, то уже в январе текущего года, когда блокады не было, по информации таможенной службы Украины, объем поступлений увеличился на 11 млрд гривен. ВВП в январе выросло по сравнению с прошлогодним показателем почти на 3,5%, и тоже отчасти благодаря прекращению блокады.

“Снятие блокировки польскими автоперевозчиками польско-украинской границы с середины месяца оказало положительное влияние как на деятельность экспортеров, так и на деятельность производителей, существенно зависимых от импортного сырья”, - заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Но затишье длилось не долго. 9 февраля протестовать начали уже не транспортники, а польские фермеры. Они перекрыли три пункта пропуска - “Медика-Шегини", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин", позволив проезжать лишь по одному автобусу, грузовому и легковому автомобилю в час. С тех пор блокада продолжается, причем происходит она абсолютно хаотично. Некоторые пункты на какое-то время открываются, но потом закрываются снова. Были случаи, когда один и тот же пункт менял режим пропуска трижды в день. Полностью проезд не прекращается, но интенсивность такая, что по обе стороны границы скапливается более тысячи автомобилей.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук не исключает, что акции фермеров тоже могут быть связаны с выборами, но уже местными, которые в Польше будут в апреле. “Проблема заостряется - в апреле местные выборы… Если была бы политическая воля, можно было бы это все прекратить”, - заявил он в телемарафоне.

Протесты фермеров проходят не только в Польше

Но протесты фермеров проходят не только в Польше. С начала года они уже были в Германии, Бельгии, Испании, Нидерландах, Франции. Причины недовольства практически одинаковы - рост расходов на производство, увеличение импорта, жесткая экологическая политика.

Кроме того, многие фермеры, и в Польше тоже, недовольны снижением цен на зерно, которые в 2022 году аномально выросли, в том числе, из-за блокады зернового коридора из Украины, а сейчас упали.

“Конечно, если тонна кукурузы стоила раньше 380 долларов, а сейчас 210 - это катастрофа. Естественно, никому из фермеров не нравится, что цены стали значительно ниже. Кроме того, во многих странах фермеры недовольны политикой в сфере сельского хозяйства, которую проводит ЕС. К их продукции более жесткие экологические требования, чем к импортной”, - сказал РБК-Украины собеседник с агрорынка. Он не исключил, что в таком общем контексте Украина, которая имеет торговые преференции, может восприниматься источником проблем.

Безусловно, снять транспортные и торговые проблемы могут лишь правительства обеих стран. Власти Украины при этом действуют крайне осторожно, чтобы не усугубить ситуацию. И хотя особых результатов пока нет, в Минэкономики не теряют надежду договориться с польской стороной, и никаких ответных действий в ближайшее время предпринимать не собираются.

“Пока мы не в тупике. Наша, моя цель - договориться о снятии ограничений. Надо искать выход не в плоскости запретов”, - заявил торговый представитель Украины Тарас Качка. При этом он сказал, что в ходе переговоров всем странам ЕС уже сообщено о возможности применения Украиной ответных мер. “У нас официально есть сообщение об анти дискриминационных мерах, и мы четко сообщили всем странам ЕС что мы готовы к таким вещам”, - сказал торгпред Украины в интервью ЭП.

Правительство Польши более решительно в своих действиях. Уже в ближайшее время польские службы будут проверять на соответствие стандартам качества все зерно, которое заходит в Польшу из Украины, заявил на днях заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. По его словам, причина необходимости таких проверок в том, что в некоторых случаях зерно, поступившее транзитом из Украины в Германию, оказалось якобы некачественным (техническим) и было возвращено на территорию Польши.

По словам премьера Польши Дональда Туска, при поставках зерна нарушаются правила конкуренции. “Мы хотим помочь Украине как государству, украинцам как народу в вооруженном противостоянии с Россией. Бесспорно, здесь наша позиция никак не меняется. Но не может быть так, чтобы из-за войны и из-за нашей эмпатии и открытости к Украине кто-то воспользовался этим для нечестной и неравной конкуренции с нашими компаниями, нашими фермерами”, - заявил он 12 февраля.

Ну а польские фермеры тем временем сообщили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам. Пока акцию планируют на месяц. Но вряд ли за этот период проблемы удастся решить. Торгпред Украины хоть и демонстрирует оптимизм, однако признает, что решать ее придется долго. “Разговор (с польской стороной - ред.) о том, что проблема есть и ее надо решать. Это не значит, что мы ее решим за два часа. На это уйдет целый 2024 год”, - заявил Качка.

А пока будут идти дипломатические переговоры, украинские фермеры и экономика в целом будет нести потери. Размер этих потерь пока назвать сложно, поскольку нельзя предсказать масштаб развития акций протеста. Но однозначно блокада негативно отразится и на бюджетных поступлениях, и на росте ВВП.