Висипане зерно та посилення блокади. Що відбувається на кордоні з Польщею: головне

(Оновлено 13:46). Українські перевізники у відповідь розпочали акцію на кордоні з Польщею

Сьогодні українські перевізники розпочали мирну акцію у відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками. ЗМІ оприлюднили кадри з ПП "Краківець-Корчова".

Загалом же українці влаштували акції біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".

(Оновлено 13:27). В ДПСУ повідомили, що польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною, а саме:

" Медика-Шегині" . Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся.

. Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся. "Долгобичув-Угринів". Біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

Біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого. "Зосін-Устилуг". З 13:00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

З 13:00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою. "Корчова-Краківець". До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно. "Гребене-Рава-Руська". Протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

Протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу. "Дорогуськ-Ягодин". До 19:00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.

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Ситуація на кордоні з Польщею: де блокують рух, чи пропускають легковики, автобуси й гумвантажі

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, станом на сьогоднішній ранок інформація про початок блокування інших пунктів пропуску від польських прикордонників ще не надходила.

Тобто заблокованими, як і раніше залишаються такі ПП: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній напрямок перебуває понад 2500 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави. Найбільше - навпроти "Краківець" і "Ягодин".

"Якщо брати останній, то це найбільший інфраструктурний напрямок, який може пропускати за добу і 1200, і 1400 вантажівок в обох напрямках, натомість за минулу добу його перетнуло 70 вантажних транспортних засобів на в'їзд в Україну, жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі", - розповів Демченко.

Він уточнює, що поляки не блокують рух автобусів та легкових авто, втім можливе ускладнення руху через протести.

Речник ДПСУ додає, що дати оцінку тому, чи повністю забезпечується можливість проїзду вантажівок, які перевозять гумвантажі, паливо та швидкопсувні товари не можна. Адже блокування відбувається на території Польщі. Та, за його словами, і паливо, і окремі види гуманітарних вантажів прибувають до українських пунктів пропуску.

За словами Демченка, радше за все повної блокади не відбувається, але своїми діями вони ускладнюють можливість проїзду автобусів, щоб дістатися до кордону.

Тим часом польські ЗМІ інформують, що сьогодні польські аграрії проводять загальний страйк, блокуючи майже у 200 місцях по всій країні дороги, ключові вузли комунікацій і пункти пропуску на кордоні з Україною.

Тим часом польське радіо RMF24 повідомляє, що в деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною протестувальники планують посилити блокування, а саме:

поблизу ПП "Дорогуськ-Ягодин" фермери мають намір повністю заблокувати рух для вантажівок до 19:00 (за київським часом).

Фото: фермери посилили свій протест у ПП "Дорогуськ" (twitter.com/MDobrolowicz)

"Це наша форма протесту. Ідея в тому, щоб протест був більш відчутним. Ми ще чекаємо, хто з нами поговорить", - цитують місцеві ЗМІ фермерів.

Як повідомило "Суспільне" з місця подій, польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипали збіжжя з вантажного вагона. Відео поширилося в мережі.

Як передають ЗМІ, польські протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.

Зауважимо, що своєю чергою українські перевізники оголосили про нову акцію протесту у відповідь на блокаду кордону поляками. Під час своєї акції українці зупинятимуть польські фури, які об'їжджають спільну чергу на в'їзд до України. Протест проходитиме відразу на трьох пунктах пропуску - "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

Що каже влада Польщі

Звернення до протестувальників

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попередив протестуючих на кордоні з Україною фермерів, що заплановане ними на 20 лютого повне закриття кордону (не лише рух авто, а й залізницю та під'їзди до морських портів) може обернутися проти них самих. Зокрема, результатом цього може стати зупинка польського експорту товарів до України та, відповідно, втрата багатьох робочих місць.

Також він зауважив, що своїми діями аграрії завдають неприємностей польському суспільству й закликав їх "звести це до мінімуму".

За його словами, міністерство хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку. Включивши до неї й інші чутливі продукти - цукор, птицю, яйця, деякі фрукти, мед, яблучний сік, олії.

Крім того, його міністерство має намір також провести переговори з протестувальниками.

Відповідь Зеленському

Нагадаємо, що вчора ввечері президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію на кордоні з Польщею. Він заявив, що події на українсько-польському кордоні" не можна сприймати як щось нормальне чи буденне" та акцентував, що через польський кордон проходить лише 5% агроекспорту України.

"...під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не вщухає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти із ситуації, що склалася. Рішення наші з поляками передусім і всіх у Європі, кого турбує доля Європи", - сказав Зеленський.

На цю заяву відреагував міністр розвитку Польщі Кшиштоф Гетьман. Він сказав, що "розуміє емоції президента країни, яка перебуває у стані війни", але висловив думку, що протест фермерів "не має нічого спільного з політикою", відповівши на слова Зеленського про те, що "ситуація не в зерні, а скоріше в політиці".

"Я був би обережним у таких заявах, тому що це дійсно не про політику. Я б порадив нашим партнерам і друзям з України бути трохи більш чутливими до проблем не тільки польських фермерів", - заявив міністр.

Як реагує Україна

Зауважимо, що окрім самої блокади шести пунктів пропуску в мережі почали ширитися кадри з антиукраїнськими гаслами на польському кордоні, на кшталт: "Це Польща, а не Брюссель. Я не підтримую українців". На це відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета - провокування подальшого загострення двосторонніх відносин", - зазначив Ніколенко.

Він акцентував, що дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків "підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії". Представник відомства нагадав, що кордон Польщі та України - це і кордон ЄС й він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів.

"Закликаємо польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах", - додав Ніколенко.

Тим часом в Мінінфраструктури України розповіли, що Польща звернулася до відомства з проханням продовжити пілот зі скасуванням "е-Черга" на пунктах пропуску "Ніжанковичі-Мальховіце", "Угринів-Долгобичув", а також "Рава - Руська-Гребенне".

"Сьогодні ми отримали лист від польських колег з Міністерства інфраструктури, які запропонували нам скасувати е-чергу ще на ПП "Рава - Руська-Хребенне". Ми читаємо це і розуміємо, що напевно наша остання комунікація на кордоні (під час спільного відвідування ПП - ред.) не досягла мети. Адже ми пояснили, що система електронна черга дуже важлива для країни, ми показали результат, вона справді діє. І вони ніби погодилися", - сказав Деркач.

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