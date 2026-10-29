ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В ГУР рассказали, сколько РФ потеряла истребителей Су-34 с начала вторжения

16:35 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
В ГУР рассказали, сколько РФ потеряла истребителей Су-34 с начала вторжения Фото: Су-34 россияне используют для ударов по Украине (росСМИ)
Додати як бажане джерело в Google

Истребители-бомбардировщики Су-34 – это один из ключевых компонентов ударной авиации РФ в войне против Украины. Несмотря на значимые боевые утраты, РФ продолжает их создание и модернизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

По состоянию на 22 октября 2026 г. на вооружении воздушно-космических сил РФ находится около 140 истребителей-бомбардировщиков Су-34 различных модификаций, включая модернизированные Су-34М. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 43 самолета этого типа уничтоженными, еще семь получили повреждения.

Такие потери достаточно существенны для авиационного парка, восстановление которого требует длительного производственного цикла, значительных финансовых ресурсов и специализированной промышленной кооперации. Для сравнения: количество уничтоженных Су-34 эквивалентно примерно 2,5-3 годам их производства по оцениваемым мощностям в 14-18 самолетов ежегодно.

Производство — где и сколько Су-34 россияне производят за год?

Где производят Су-34

Серийное производство Су-34 сосредоточено на Новосибирском авиационном заводе имени В. Чкалова, входящем в состав "Объединенной авиастроительной корпорации РФ". Производственные мощности этого предприятия позволяют производить ориентировочно 14-18 самолетов этого типа в год.

Приоритет РФ – производство модернизированных Су-34М, получивших усовершенствованное бортовое оборудование и расширенные возможности применения авиационного вооружения. Модернизация призвана повысить эффективность самолетов.

Известно, что с 22 октября 2025 года по 22 октября 2026 года российским воздушно-космическим силам было передано 22 новых Су-34. Этот показатель превышает оцениваемый годовой объем производства на 14–18 машин.

Боевые задачи Су-34

В течение полномасштабной войны РФ против Украины роль Су-34 в ударной авиации агрессора претерпела существенную трансформацию.

На начальном этапе вторжения эти самолеты предпочтительно применяли для бомбардировки наземных целей неуправляемыми авиабомбами, в частности, ФАБ-250, ФАБ-500 М-62 и бетонобойными БетАБ-500. Использование такого вооружения требовало приближения к целям, что повышало уязвимость самолетов к украинским средствам противовоздушной обороны.

Параллельно Су-34 начали использовать в качестве носителей управляемых авиационных ракет Х-31 и Х-59, а также в отдельных случаях – противокорабельных Х-35У для поражения наземных объектов.

Принципиальные изменения в тактике российской авиации произошли с массовым введением авиационных бомб, оснащенных унифицированным модулем планирования и коррекции. Сочетание Су-34 с относительно дешевыми комплектами УМПК явилось одним из определяющих факторов наращивания российской ударной авиационной способности.

Ранее РБК-Украина писала, что в ночь на 15 октября Военно-Морские Силы ударили по российскому аэродрому в Воронежской области. Уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Также сообщалось, что Су-34, пораженные силами обороны 15 октября, готовились к новым ударам по Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГУР Вторжение России в Украину
Новости
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Аналитика
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой